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Общество

На Украине заблокируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс»

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в соответствии с которым вступает в силу решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении к ряду юридических и физических лиц «персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Документ, вступивший в силу 15 мая, предусматривает введение санкций в отношении 468 российских и украинских компаний, а также 1 тысячи 228 физических лиц.

В черный список попал ряд российских банков, авиакомпаний и СМИ, а также компании, предоставляющие услуги в сети Интернет, в том числе ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс» и Mail.ru Group.

В отношении Mail.ru Group санкции вводят до 15 мая 2020 года. В течение этого времени активы компании на Украине должны быть заблокированы, ей запрещается выводить капитал за пределы страны. Украинские граждане и юридические лица не должны совершать сделки с ценными бумагами Mail.ru Group и передавать ей права на какие-либо объекты интеллектуальной собственности или технологии.

На те же три года украинские интернет-провайдеры должны закрыть пользователям доступ к сервисам Mail.ru, а также к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Отдельным пунктом вводятся санкции в отношении ООО «ВКонтакте» и его киевской «дочки» ТОВ «ВКонтакті».

Кроме того, введены санкции сроком на три года в отношении некоторых российских СМИ. Меры касаются МИА «Россия сегодня», «Наше радио», телеканалов «Звезда», ТВЦ, «НТВ Плюс», РЕН ТВ, РБК. Под санкции попали сотрудники ТАСС, издания «Российская газета», информационного агентства RUPTLY, «Взгляд. ру», телекомпании НТВ, Первого канала. Санкции введены также против сотрудников издания «Известия».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51865/
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