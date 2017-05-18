На бульваре Эркиндик сломали качели для детей-инвалидов

На бульваре Эркиндик в Бишкеке на детской площадке сломали качели для детей-инвалидов.

Две качели были установлены 26 апреля Фондом «Сорос-Кыргызстан» и Институтом развития молодежи. Не прошло и месяца, как горожане стали качать на них по несколько детей одновременно, качались и взрослые, да так, что сломали пандус на одной из них. Теперь заехать на нее инвалиду-колясочнику невозможно.







Заместитель акима Первомайского района столицы Руслан Шарапов на вопрос ИА «24.kg», кто починит качели, ответил, что в течение пары дней это сделает муниципальное предприятие «Тазалык».