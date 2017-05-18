В Минобразования рассказали, как принимали студентов для обучения в Венгрии

В Министерстве образования и науки прокомментировали заявление депутата парламента Жанара Акаева о том, что на грантовое обучение в Венгрии попали дети чиновников, правительства, депутатов и сотрудников самого министерства.

В рамках соглашения между Минобразования КР и Министерством человеческих ресурсов Венгрии о сотрудничестве в области образования венгерская сторона для обучения в вузах на 2017/2018 учебный год выделила 25 мест (10 мест — на бакалавриат, 10 мест — в магистратуру, 5 мест — в докторантуру).

Информация о конкурсе была размещена на сайтах МОиН КР и информационных агентств. Отбор кандидатов проводился оргкомитетом, созданным на основании приказа. В его состав вошли представители гражданского общества, в том числе Общественного объединения «Патриот KG». Принимались документы тех претендентов, которые зарегистрировались и подали весь пакет документов в ОФ «Темпус» в онлайн-режиме.

Оргкомитет принял документы 118 граждан КР, часть из них рекомендована для прохождения во второй тур.

Бакалавриат:

1. Толкунова Айдай

2. Садыкова Нурбийке Саттаровна

3. Каныбекова Айгерим Эрнисовна

4. Алияскаров Акбар Канатбекович

5. Калысбекова Айым

6. Торокелдиева Мээрим Торокелдиевна

7. Акиев Бакай Арстанбекович

8. Кудайбергенова Бегимай

9. Усупбекова Нуркыз

10. Келдибеков Омурзак Келдибекович

Магистратура:

1. Шаршекеев Махмуд

2. Амадалиев Азизбек

3. Смаилова Айнура

4. Сулайманова Назгуль

5. Ибраимова Айганыш

6. Ураимов Марат

7. Токсобаева Айчурок

8. Мадеминова Бегимай

9. Омурбекова Мээрим

10. Шаршекеева Чолпонай

Докторантура:

1. Валиева Айсулуу

2. Шеранова Арзуу

3. Бакытбеков Тилек

В соответствии с требованиями стипендиальной программы оргкомитет сформировал резервный список кандидатов для обучения в вузах Венгрии.

1. Мусаева Айзат

2. Медетбекова Кымбатай

3. Алыбаева Акмарал

Магистратура:

1. Рыспекова Алия

2. Болотбекова Махабат

Согласно требованиям венгерской стороны, конкурсный отбор документов проводился по ряду критериев: отличная успеваемость; наличие сертификата на знание иностранного языка; личные достижения.

Второй тур отбора будет проводиться венгерской стороной. В течение июня 2017 года вузы Венгрии проведут экзамены в онлайн-режиме с рекомендованными конкурсантами.

В парламенте отметили, что одна из кандидаток на обучение — Нуркыз Усупбекова — является дочерью начальника управления школьного и дошкольного образования Минобразования Марата Усупбекова.

Однако это управление возглавляет Марат Усеналиев. Как он сообщил ИА «24.kg», его единственная дочь давно окончила учебу, в настоящее время она замужем и воспитывает ребенка.

Возможно, речь идет о Марате Усупбекове, который возглавляет отдел по борьбе с коррупцией.