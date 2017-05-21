Кыргызстан глазами немца Геральда Гюнтера

Представитель странового отделения структуры «ООН-женщины» в Кыргызской Республике Геральд Гюнтер родом из Берлина (Германии). Это уже его третье место работы в нашей стране. Будучи совсем молодым, он возглавил группу волонтеров Организации Объединенных Наций. А поскольку тот проект охватывал всю республику, ему пришлось много путешествовать. Спустя несколько лет Геральд вернулся в Кыргызстан и работал в Баткене в Германском Обществе по международному сотрудничеству.

В мае 2012 года Геральд Гюнтер стал менеджером в «ООН-женщины» (организация по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин). А последние два года он является официальным представителем организации в КР.

Мы задали Геральду несколько традиционных для нашей рубрики вопросов.

— Что вас больше всего впечатлило в Кыргызстане?

— Для меня было волнительным впервые в 1996 году приехать в Бишкек, тогда Кыргызстан только обрел независимость. До этого страна была закрытой, и таким, как я, из Западной Германии, было сложно сюда попасть, так же, как и в остальные страны Центральной Азии. И когда мне предложили здесь работать, я обрадовался, так как мне представилась возможность посетить это уникальное место. Мне здесь очень нравится, нравится местный колорит, многообразие страны. Тогда в Бишкеке проживали люди разных национальностей. И, несмотря на то что страна была полна энергии, время для нее было сложное. Это первые годы независимости, и люди, как я думаю, жили надеждами на лучшее. Им приходилось сложно, но они боролись.

— Что в Кыргызстане напоминает вам о родных краях?

— Даже не знаю… В Германии есть горы, но они не такие высокие. В 90-х годах, когда я впервые приехал в страну, мышление жителей было европейским, одежда тоже была такой, более европеизированной, во многом благодаря тому, что ранее республика входила в состав Советского Союза. И чувствовал я себя как дома. Сейчас же люди мыслят более традиционно, по-азиатски, так же и одеваются…

— Геральд, чего вам не хватает в нашей стране?

— Я жил во многих странах и стараюсь ни к чему не привыкать… Единственное, чего мне не хватает, так это хороших сосисок (колбасок) и черного хлеба, но должен отметить, что у Кыргызстана в этом направлении отличный потенциал.

— Назовите ваше любимое место в Кыргызстане

— Таких мест у меня много. Безусловно, Иссык-Куль очень красив, но я предпочитаю южный берег озера, где сохраняется природная красота. Еще мне очень нравится Чаткал, где можно насладиться природой, попить кумыс, проехаться на лошади — в общем, делать все то, что делают настоящие кыргызы. В целом неважно, в каком направлении вы путешествуете по Кыргызстану, — всюду безумно красиво, особенно весной или осенью.

— Что из национальной кухни вам нравится? Какое блюдо вы попробовали первым, очутившись в Кыргызстане, а что боитесь даже попробовать?

— Точно не помню, что я попробовал первым, очутившись в Бишкеке… Что-то было из русской кухни, кажется, окрошка. А блюда национальной кухни я ем почти каждый день. Мне нравится гюро-лагман, оромо, шашлык и все виды блюд, которые у вас есть. Единственное, что мне не нравится, так это большое количество масла и жира во всех блюдах. Плов люблю, если он не жирный. Кстати, здесь изобилие фруктов и овощей и при желании можно питаться здоровой и полезной пищей.

— Что очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Молодежь Кыргызстана полна энергии. К сожалению, многие не задумываются о своем будущем, о том, что произойдет, когда они вырастут, окончат школу, вуз. Я думаю, молодым людям не хватает амбиций, мечтаний, чтобы использовать все имеющиеся здесь возможности. Необходимо изучать иностранные языки — английский, китайский, чтобы быть конкурентными в будущем. И чем меньше люди образованны, тем менее амбициозны, а ведь будущее страны именно в руках молодого поколения.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?

— В силу своей работы я часто приезжаю-уезжаю из страны… Поэтому единственное, что хотел бы изменить, так это такси в аэропорту. Аэропорт — это первое впечатление о стране, которое должно быть позитивным. И нужны улучшения в этом направлении. В Кыргызстане есть что показать: безумно красивые пейзажи, культуру и традиции местного населения, да и сами жители дружелюбные. Пожалуйста, улучшите систему встречи гостей в аэропорту.