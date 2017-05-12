16:44
+30
USD 67.97
EUR 73.94
RUB 1.19
Общество

Генпрокуратура Кыргызстана пока не отозвала иски к «Азаттыку»

Генеральная прокуратура Кыргызстана пока не отозвала иски к «Азаттыку». Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГП КР.

По их данным, пока прозвучало только намерение президента Алмазбека Атамбаева не судиться с вышеуказанным информационным ресурсом. «Мы сейчас будем обдумывать, как это оформить процедурно», — подчеркнули в ведомстве.

Юрист Абаз Мамбетакунов рассказал ИА «24.kg», что процедура элементарная: генпрокурор должна ходатайствовать о прекращении рассмотрения искового требования, если оно уже принято в производство и по нему начался процесс, либо отозвать его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51587/
просмотров: 56
Версия для печати
Материалы по теме
Суд отказал адвокатам Омурбека Текебаева в лингвистической экспертизе
Алмазбек Атамбаев: Фашизм побежден усилиями многих народов мира
9 мая в Бишкеке отметят концертами и салютом
Суды в отношении «Азаттыка» и Zanoza.kg приостановят
Как писали и 24 года переписывали Конституцию Кыргызстана. Timeline
Минюст предлагает поправки в Закон «О выборах президента и депутатов ЖК»
Сегодня в рубрике «Официально»
Суды по искам к «Азаттыку» и Zanoza могут приостановить
Правозащитники обеспокоены серийностью исков Генпрокуратуры к СМИ
Атамбаев выступает за увеличение сроков хранения деклараций чиновников
Популярные новости
&laquo;Бессмертный полк&raquo; прошел по&nbsp;Бишкеку «Бессмертный полк» прошел по Бишкеку
На&nbsp;заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и&nbsp;ее&nbsp;заместителем На заседании ЦИК возникла перепалка между председателем и ее заместителем
Ивар Дале: Рассказы таксистов о&nbsp;политике&nbsp;&mdash; забавная особенность Кыргызстана Ивар Дале: Рассказы таксистов о политике — забавная особенность Кыргызстана
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;24 апреля&nbsp;&mdash; 5&nbsp;мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 24 апреля — 5 мая
Бизнес
O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei O!Store предлагает скидку 10 процентов при покупке смартфонов Huawei
Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний! Приложение О!TV: более 100 тысяч скачиваний!
MegaCom приглашает в&nbsp;новый центр продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает в новый центр продаж и обслуживания
Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга Мобильный оператор О! открывает новые направления роуминга