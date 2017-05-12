Генпрокуратура Кыргызстана пока не отозвала иски к «Азаттыку»

Генеральная прокуратура Кыргызстана пока не отозвала иски к «Азаттыку». Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГП КР.

По их данным, пока прозвучало только намерение президента Алмазбека Атамбаева не судиться с вышеуказанным информационным ресурсом. «Мы сейчас будем обдумывать, как это оформить процедурно», — подчеркнули в ведомстве.

Юрист Абаз Мамбетакунов рассказал ИА «24.kg», что процедура элементарная: генпрокурор должна ходатайствовать о прекращении рассмотрения искового требования, если оно уже принято в производство и по нему начался процесс, либо отозвать его.