Более 5 тысяч кыргызстанцев застраховали свое жилье за 4 месяца 2017 года

С начала года (по данным на 28 апреля 2017-го) Государственная страховая организация (ГСО) заключила 5 тысяч 216 договоров. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСО.

В числе заключивших договор 143 льготника, которых освобождают от уплаты взноса полностью или частично. По данным ГСО, большую часть домов застраховали в сельской местности — 4 тысячи 21 договор, в городской местности — 1 тысяча 52 договора.

Всего в республике официально зарегистрировано 1,1 миллиона единиц жилья. Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий» вступил в силу 11 февраля 2016 года.

Административной ответственности (штрафов) для тех, кто не страхует жилье, нет. Страховка жилья в городах стоит 1,2 тысячи сомов в год, в сельской местности — 600 сомов.

Напомним, в конце апреля премьер-министр Сооронбай Жээнбеков раскритиковал деятельность Государственной страховой организации по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. В 2017-м выросло количество оползней и число погибших.