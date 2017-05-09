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Общество

Автопробег, приуроченный к 9 Мая, стартовал в Бишкеке

В Бишкеке стартовал автопробег, посвященный 9 Мая.

Как сообщили ИА «24.kg» организаторы, в автоколонне — около 70 автомобилей. Движение пройдет по маршруту: ВДНХ — проспекты Айтматова и Жибек Жолу — бывшая Алмаатинка — Южная магистраль — улица Абдрахманова — Бишкекский дом-интернат для престарелых на улице Абая. Там для постояльцев учреждения организуют праздничный обед.

«Планировалось, что будет 50 машин, но прибыло больше. Это горожане, представители автоклубов. В честь Дня Победы некоторые водители установили на машинах «пушки» из картона», — сообщили участники акции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51309/
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