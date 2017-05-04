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Общество

Информация программы «Жди меня» о рабстве россиянина не подтвердилась

Информация программы «Жди меня» о россиянине Сергее Черненьком, якобы находившемся в рабстве, не подтвердилась. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По данным Главного управления уголовного розыска МВД КР, установлен и опрошен владелец дома, где проживал Сергей Черненький.

«Равиль М., 1980 года рождения, житель Панфиловского района Чуйской области при опросе пояснил, что по указанному адресу проживает со своей семьей, четырьмя детьми и родителями. Сергея Черненького знает примерно с августа 2001 года. Его он случайно встретил на скотном рынке в городе Кара-Балте, узнал, что он бездомный и ему некуда идти», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Сергей Черненький согласился поработать, после чего хозяин дома привел его к себе домой.

«С того момента Сергей Черненький проживал в этом доме, за помощь по хозяйству получал 3–4 тысячи сомов в месяц, и, как рассказывают жильцы дома и односельчане, никакого ограничения свободы в отношении него не было. Также были опрошены соседи, пояснившие, что Сергей Черненький проживал почти как член семьи, никто не принуждал его работать и не избивал. Несколько лет назад хозяин дома попросил своего соседа Нурадиля Абдиева, который выезжал на заработки в Россию, связаться с семьей Сергея Черненького, проживающей в городе Краснокаменске Забайкальского края Российской Федерации. Сосед разыскал их и связался с дочерью Черненького, оповестив ее, где находится отец. Но, как оказалось, близкие родственники так и не связались с ним, и так как ему некуда было идти, он продолжал проживать по указанному адресу», — отметили в МВД.

В ведомстве пояснили, что все это время Сергей Черненький находился на территории Чуйской области, несмотря на то, что в эфире Первого канала сообщалось о том, что россиянина удерживали в селе Орто-Арык Таласской области.

«Скорее всего, корреспонденты российского ТВ приняли указатель направления движения за обозначение территории Таласской области», — дополнили в МВД.

Ранее в передаче «Жди меня» российского телеканала сообщили о россиянине Сергее Черненьком, который якобы 16 лет жил в рабстве в Таласской области. «Спасти от рабства» приезжал корреспондент программы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51183/
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