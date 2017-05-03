Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписано постановление о внесении изменений и дополнения в некоторые решения правительства КР.
Сообщает пресс-служба президента КР:
— внесены изменения в технический регламент «О безопасности питьевой воды»;
— подписан Закон «О государственном социальном заказе»;
— внесены изменения в Налоговый кодекс КР;
— подписан Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»;
— внесены изменения в закон об электрической и почтовой связи;
— внесены изменения в Кодекс об административной ответственности.
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