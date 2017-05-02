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Общество

В МИД КР не знают, где находится заказчик теракта в Петербурге

В МИД Кыргызстана не знают, где находится заказчик теракта в Петербурге. Как заявили ИА «24.kg» в ведомстве, он находится в международном розыске по линии Интерпола.

«Взаимодействие с Интерполом осуществляется по линии правоохранительных органов КР», — подчеркнули в МИД.

Отметим, заказчиком теракта, по версии правоохранительных органов России, является гражданин Кыргызстана Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки.

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В управлении ГКНБ южного региона ИА «24.kg» сообщили, что семья Мухтаровых и сам Сирожиддин взяты в разработку еще три года назад, когда в селе Кашгар-Кыштак Ошской области, откуда он родом, убили одного из активистов исламской экстремистской группировки — соседа подозреваемого в теракте. По версии спецслужб, именно по приказанию Сирожиддина Мухтарова, воевавшего уже в те годы в Сирии, произошло убийство.

В досье Сирожиддина Мухтарова на сайте Интерпола сказано, что он гражданин Кыргызстана и подозревается в терактах, финансировании терроризма, подделке документов, незаконном пересечении границы и организации преступного сообщества.

Его разыскивают через Интерпол за организацию атаки смертника на китайское посольство в Бишкеке.

Взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля. По версии следствия, исполнил теракт уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов. В теракте погибли 16 человек, в том числе и террорист. Около 50 человек пострадали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50982/
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