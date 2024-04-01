Кыргызстанские предприниматели посетили Санкт-Петербург с бизнес-миссией

Предприниматели из Кыргызстана приехали в Санкт-Петербург с реверсной бизнес-миссией, в рамках которой договорились о дальнейшей совместной работе с петербургскими компаниями. Мероприятие организовано по нацпроектам «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

«Петербургские компании «Эксп-Проджект», «Медтехника» и «Медитек. Знамя труда» договорились о возможной дальнейшей совместной работе с кыргызстанскими партнерами. Мы очень рады, что реверсная бизнес-миссия из Кыргызской Республики стала полезной для петербургских организаций, открыв им новые горизонты. Мы с нетерпением ждем появления продукции наших производителей в Кыргызстане и абсолютно уверены, что они будут так же успешны, как и на других рынках», — рассказали там.

«Эксп-Проджект» рассчитывает на то, что производимые им пюре быстрого приготовления и картофельный крахмал под брендом «Картошечка» станут доступны для потребителей в КР. «Медитек. Знамя труда» разрабатывает, патентует и производит медицинские приборы, которые планирует поставлять в больницы и клиники республики. Медицинские изделия компании «Медтехника» также заинтересовали бизнес.

Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» в свою очередь направлен на выстраивание новых экономических связей.