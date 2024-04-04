Генеральное консульство Кыргызстана в Санкт-Петербурге сменило адрес

В Генеральном консульстве Кыргызстана в Санкт-Петербурге изменен адрес. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

По информации ведомства, Генконсульство КР в городе на Неве с 1 апреля находится по новому адресу: улица Набережная реки Фонтанки, дом 50.

«Для оказания консульско-правовой помощи, оформления документов согласно законодательству Кыргызской Республики, а также защиты прав и интересов граждан КР, пребывающих в Северо-Западном федеральном округе, просим обращаться по вышеуказанному адресу», — отметили в МИД.