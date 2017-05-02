С 2018 года допросы в милиции Узбекистана будут проходить под видеонаблюдением

К 1 января 2018 года в органах внутренних дел Узбекистана появятся специальные комнаты для допросов, оснащенные системами стенографирования, видеонаблюдения, средствами аудио- и видеофиксации следственных действий. Об этом написала «Фергана».
Как отмечается, о нововведениях говорится в специальном постановлении президента Шавката Мирзиеева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений».
Президент Узбекистана 10 апреля подписал Указ «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан». В нем он раскритиковал нынешнее состояние системы МВД и изложил главные направления ее реформирования.
Ранее, 16 сентября 2016-го, Шавкат Мирзиеев подписал Закон «Об органах внутренних дел». Он запрещает милиционерам прибегать к пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Они обязаны пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняют боль, физические или нравственные страдания.