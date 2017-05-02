С 2018 года допросы в милиции Узбекистана будут проходить под видеонаблюдением

К 1 января 2018 года в органах внутренних дел Узбекистана появятся специальные комнаты для допросов, оснащенные системами стенографирования, видеонаблюдения, средствами аудио- и видеофиксации следственных действий. Об этом написала «Фергана».

Как отмечается, о нововведениях говорится в специальном постановлении президента Шавката Мирзиеева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере расследования преступлений».

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В соответствии с ним в структуре Следственного департамента создадут отдел координации и контроля работы дознания и следственных управлений. Отделения (группы) отдела появятся и при районных (городских) управлениях МВД. На работу в них будут принимать сотрудников, имеющих высшее юридическое образование.

Президент Узбекистана 10 апреля подписал Указ «О мерах по коренному повышению эффективности деятельности органов внутренних дел, усилению их ответственности за обеспечение общественного порядка, надежной защиты прав, свобод и законных интересов граждан». В нем он раскритиковал нынешнее состояние системы МВД и изложил главные направления ее реформирования.

Ранее, 16 сентября 2016-го, Шавкат Мирзиеев подписал Закон «Об органах внутренних дел». Он запрещает милиционерам прибегать к пыткам, насилию и другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Они обязаны пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняют боль, физические или нравственные страдания.