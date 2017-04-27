Нефтебаза возле рынка «Дыйкан» работает незаконно. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель директора рынка Талип Ташибаев.

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По его словам, ОсОО «Бим», владельца нефтебазы, в 2012 году проверяла Генеральная прокуратура и выявила, что база работает незаконно. В 2016 году городская прокуратура вновь выявила, что база работает без документов, и направила письмо в Госэкотехинспекцию о принятии мер.

«Да, рядом действительно нефтебаза, которая образована в 2010 году. Мы получили документ из Госрегистра, где написано: адрес Интергельпо, дом 1–21, вид недвижимого имущества — земельный участок без строения, форма использования — земельный участок, назначение другое», — сказал представитель рынка.

По его словам, владелец нефтебазы не представил свои документы руководству железных дорог.

По словам Талипа Ташибаева, мэрия причину переселения рынка объясняет близостью нефтебазы и строительством эстакадной дороги.

Аким Ленинского района Нурдин Тынаев сказал, что если будет выбор между пополнением местного бюджета и безопасностью людей, он выбрал бы безопасность.

Но возле нефтебазы расположено более 8 предприятий, где, по нашим подсчетам, работает не менее 1,5 тысячи человек. Как мы узнали, в течение года на эти предприятия из акимиата никто не приходил с предупреждением, что нефтебаза представляет опасность, что нужно переехать. Получается, что в случае с рынком это личные интересы, и вопрос только в его закрытии. Талип Ташибаев

Он опроверг слова Нурдина Тынаева о том, что от жителей близлежащих домов поступили жалобы на рынок.

«В отличие от других рынков «Дыйкан» расположен вдали от жилых домов. Ближайший жилой дом — это знаменитое общежитие мясокомбината, оно в километре от рынка», — сказал замдиректора рынка.