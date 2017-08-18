«Первый канал» прокомментировал закрытие топовых телепередач

Пресс-служба «Первого канала» опровергла информацию РБК о предстоящем закрытии четырех телепередач.

«Мы понимаем, что новости о «Первом» люто генерят трафик, но нет, мы не закрываем «Давай поженимся», «Модный приговор», «Контрольную закупку» и «Первую студию», — сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«На будущее — мы не закрываем и «Поле чудес», КВН, «Что? Где? Когда?» и «Вечернего Урганта». С «Кто хочет стать миллионером» все тоже в порядке. Отлично себя чувствует «Доброе утро». Программа «Время» по-прежнему выходит в 21.00. В «Смаке» не закончились продукты. Дмитрий Крылов покупает билеты в следующее путешествие. «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым собирает отличные рейтинги. Скоро увидите обновленное «Сегодня вечером». Познер, кстати, тоже с нами. Но мы рады, что наши программы настолько популярны, что новость о каждой из них взлетает в топ «Яндекса». Коллегам же советуем не выдавать желаемое за действительное», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно, что ведущий канала Андрей Малахов ушел. Закрыта из-за скандала передача «Пока все дома».