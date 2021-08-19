Рынок «Дыйкан» официально возобновил работу после возвращения в собственность государства. Об этом сообщает Национальная компания «Кыргыз темир жолу».

Сельскохозяйственный рынок «Дыйкан» предназначен для оптовой и розничной торговли различной фермерской продукции и продуктов питания. Он представляет собой группу контейнеров и боксов, служащих складом для хранения товаров. Кроме того, предоставляются площади для торгово-рыночной деятельности, заезда и торговли с большегрузных и легковых автотранспортных средств.

«Санитарный контроль качества сельхозпродуктов будет осуществляться соответствующими государственными службами. Контроль пожарной безопасности, охрана объекта, вывоз мусора и санитарная очистка территории, водоснабжение, электроснабжение будет вестись структурными подразделениями и филиалами предприятия. На оптовую часть рынка предусмотрены раздельные въезды автотранспорта. Организация движения — односторонняя, по двум проездам с выездами в сторону улицу Фучика», — рассказали в компании.

«Одностороннее движение позволит избежать заторов и пробок в проездах рынка. Над контейнерами установлено устройство кровли с выступающими над зоной торговли светопрозрачными козырьками, оснащенные освещением. «Кыргыз темир жолу» самостоятельно будет осуществлять деятельность по оказанию торгово-рыночных услуг путем предоставления торговых мест, потому что рынок «Дыйкан» находится на балансе компании», — заключили в «Кыргыз темир жолу».