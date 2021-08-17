По итогам судебных разбирательств рынок «Дыйкан» возвращен государству

Рынок «Дыйкан» полностью возвращен государству. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

По его словам, судебные разбирательства между ФУГИ и ОАО «СПАБ» по рынку шли несколько лет. В итоге Верховным судом вынесено окончательное решение о возвращении в собственность государства 2,96 гектара земельного участка и активов рынка. Сейчас рынок переименован в «Сары-Озон».

«Идет процедура инвентаризации. Все выплаты от работы этого объекта будут поступать в госбюджет», — сказал Мирлан Бакиров.

При этом он отметил, что на сегодня до сих пор идут судебные разбирательства по объектам, которые в свое время были незаконно приватизированы.