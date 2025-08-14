В Узгене по подозрению в домогательствах задержан завотделом судмедэкспертизы

7 августа в Узгене задержан заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы Узгенского района Ошской области Т.Б.К. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что мужчина подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к своей подчиненной. С соответствующим заявлением обратилась гражданка Ж.С.Ж.

Она указала, что Т.Б.К., используя свое служебное положение, насильно принуждал ее к действиям сексуального характера, в частности, применял физическую силу, отправлял сообщения с принуждением к интимной близости и фотографии аморального характера.

Фото ГКНБ. Завотделом судебно-медицинской экспертизы Узгенского района подозревается в сексуальных домогательствах

По данным спецслужб, возбуждено уголовное дело по статье 156 «Понуждение к действиям сексуального характера». Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Ранее судья Узгенского районного суда Ошской области Ниязбек Калматов досрочно освобожден от должности за домогательства.