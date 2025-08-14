11:37
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Происшествия

В Узгене по подозрению в домогательствах задержан завотделом судмедэкспертизы

7 августа в Узгене задержан заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы Узгенского района Ошской области Т.Б.К. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Отмечается, что мужчина подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к своей подчиненной. С соответствующим заявлением обратилась гражданка Ж.С.Ж.

Она указала, что Т.Б.К., используя свое служебное положение, насильно принуждал ее к действиям сексуального характера, в частности, применял физическую силу, отправлял сообщения с принуждением к интимной близости и фотографии аморального характера.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Завотделом судебно-медицинской экспертизы Узгенского района подозревается в сексуальных домогательствах

По данным спецслужб, возбуждено уголовное дело по статье 156 «Понуждение к действиям сексуального характера». Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Ранее судья Узгенского районного суда Ошской области Ниязбек Калматов досрочно освобожден от должности за домогательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/339577/
просмотров: 234
Версия для печати
Материалы по теме
Домогался до женщины. Медербек Сатыев рассказал, почему уволили судью в Узгене
Жестоко избили парня. В Узгене задержаны подозреваемые, причастные к ОПГ
Музей-заповедник «Өзгөн» намерен провести археологические раскопки
На модернизацию музеев «Сулайман-Тоо» и «Узген» власти потратят $16 миллионов
Мужчина оказался в подвале с маленькой девочкой — милиция начала проверку
Избиение женщины в Узгене. Супруга задержали через две недели
В Узгене незаконно приватизировали автовокзал. Его вернули мэрии
В Казахстане предлагают наказывать за сексуальные домогательства на работе
Домогательства. 80-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» отправили в тюрьму
На водоснабжение трех сел в Узгенском районе требуется 2,25 миллиона евро
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура В Бишкеке в отделении милиции погиб парень. Делом занимается прокуратура
На&nbsp;юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение На юге Кыргызстана сегодня ночью произошло землетрясение
Организовала перекрытие дороги в&nbsp;&laquo;Кок-Жаре&raquo;&nbsp;&mdash; задержана подозреваемая Организовала перекрытие дороги в «Кок-Жаре» — задержана подозреваемая
Спецслужбы России и&nbsp;Узбекистана задержали в&nbsp;Москве вербовщиков мигрантов Спецслужбы России и Узбекистана задержали в Москве вербовщиков мигрантов
Бизнес
О! усилил покрытие: 4G&nbsp;LTE стал еще лучше для туристов и&nbsp;жителей регионов О! усилил покрытие: 4G LTE стал еще лучше для туристов и жителей регионов
Beeline открыл сезон киновечеров на&nbsp;берегу Иссык-Куля Beeline открыл сезон киновечеров на берегу Иссык-Куля
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
14 августа, четверг
11:32
Запрет на ввоз автотранспортных кузовов в Кыргызстан инициирует Минэкономики Запрет на ввоз автотранспортных кузовов в Кыргызстан ин...
11:26
В Баткене состоялось свадебное мероприятие сразу для 25 пар
11:21
Под подписку о невыезде отпустили пятерых жителей «Кок-Жара», перекрывших дорогу
11:19
В Узгене по подозрению в домогательствах задержан завотделом судмедэкспертизы
11:18
Контроль за качеством возведения 360 объектов ведет Минстрой