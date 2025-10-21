Подозрения в домогательствах. Дело против чиновника из Оша милиция прекратила

Расследование против заместителя главы районной государственной администрации по факту принуждения к действиям сексуального характера прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Отмечается, что уголовное дело закрыто в связи с примирением сторон.

Напомним, в начале сентября 28-летняя жительница области обратилась в милицию с заявлением о домогательствах со стороны замглавы райадминистрации. Женщина рассказала, что ранее обращалась к нему за содействием в решении социального вопроса, после он начал настойчиво принуждать ее к интимным действиям, обещая различную выгоду. Кроме того, подозреваемый присылал на ее телефон непристойные фото и видео.