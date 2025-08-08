14:22
Власть

Домогался до женщины. Медербек Сатыев рассказал, почему уволили судью в Узгене

На общем собрании судей глава Верховного суда Медербек Сатыев рассказал, почему досрочно освободили от должности судью Узгенского районного суда Ошской области Ниязбека Калматова.

По его словам, служитель Фемиды домогался до молодой женщины, пришедшей подать заявление.

Медербек Сатыев также напомнил о судье Октябрьского районного суда Бишкека Жаркынбеке Кыдырбаеве, который обвиняется в понуждении секретаря судебного заседания к действиям сексуального характера (статья 156 УК КР).

Глава ВС КР заметил, что такие незаконные действия и неэтичное поведение некоторых судей бросают тень на репутацию всей судебной системы, в то время как повышается заработная плата, укрепляется материально-техническая база и создаются благоприятные условия для работы судей.

Напомним, 5 августа президент досрочно прекратил полномочия судьи Узгенского районного суда Ошской области Ниязбека Калматова. Причина — нарушение требований о безупречности поведения судьи.

29 июля ГКНБ выявил факт сексуального домогательства со стороны судьи Октябрьского районного суда столицы К.Ж.С. (Жаркынбека Кыдырбаева) по отношению к своему секретарю.
