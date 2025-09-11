11:56
Происшествия

В Ошской области замглавы райадминистрации заподозрили в домогательствах

В Ошской области на заместителя главы районной государственной администрации возбудили уголовное дело по факту принуждения к действиям сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, в начале сентября 28-летняя жительница области обратилась в милицию с заявлением о домогательствах со стороны замглавы райадминистрации. Женщина рассказала, что ранее обращалась к нему за содействием в решении социального вопроса, после он начал настойчиво принуждать ее к интимным действиям, обещая различную выгоду. Кроме того, подозреваемый присылал на ее телефон непристойные фото и видео.

МВД
Фото МВД. В Ошской области замглавы райадминистрации подозревается в домогательстве

По факту УВД Ошской области возбудило уголовное дело по статье 156 «Понуждение к действиям сексуального характера» УК КР.

Правоохранители задержали гражданина А.А. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия продолжаются.
