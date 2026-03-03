18:50
Через «Э-Кундолук» поступило 25 тысяч обращений детей о проблемах в школе и дома

В Кыргызстане через анонимную функцию «Не бойся, сообщи» в системе электронных дневников «Э-Кундолук» поступило более 25 тысяч сообщений от учащихся. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель министра просвещения Мухтарбек Баймурзаев.

По его словам, этот функционал запущен в первом квартале 2025 года. Система позволяет детям анонимно сообщать о фактах давления или угроз. Информация поступает напрямую в Министерство просвещения, а затем передается в МВД для оперативного реагирования.

На сегодняшний день обработка этих данных осуществляется человеческими ресурсами, но в ближайшее время процесс будет полностью автоматизирован.

Мухтарбек Баймурзаев

Начальник отдела воспитания и внешкольного образования Алтынбек Эркинбеков добавил, что дети сообщают не только о школьных конфликтах, но и о фактах семейного насилия.

«Поступают самые разные обращения. Был конкретный случай, когда благодаря сообщению в электронном дневнике удалось предотвратить «разборку» в школе. Ученик написал, что старшеклассники планируют собрать младших в вечернее время в определенном месте для проведения «собрания». Своевременная информация помогла пресечь это правонарушение», — рассказал Эркинбеков.

В ходе обсуждения депутат Жылдыз Курманалиева поручила ведомству довести реализацию этого проекта до конца и усилить работу по его популяризации среди школьников по всей стране.
