В Кыргызстане отмечают День дарения книг

В библиотеках по всей стране 14 февраля — День дарения книг — проходит в широком масштабе. Эта инициатива направлена на повышение интереса к чтению и укрепление духовных ценностей общества. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, более чем в тысяче библиотек организованы акции Book Swap, квест-игры и мероприятия под названием «Книга — самый ценный подарок», в рамках которых читатели активно участвуют в обмене книгами.

Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова пополняет свой фонд новой литературой и проводит праздничные мероприятия. В свою очередь, Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова организует специальные программы для юных читателей.

Государственная книжная палата КР распределяет новые книги по региональным библиотекам и вносит вклад в обновление библиотечных фондов.

Министерство системно продолжает работу по развитию книжной отрасли и обеспечению духовных потребностей населения.