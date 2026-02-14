12:37
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

В Кыргызстане отмечают День дарения книг

В библиотеках по всей стране 14 февраля — День дарения книг — проходит в широком масштабе. Эта инициатива направлена на повышение интереса к чтению и укрепление духовных ценностей общества. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, более чем в тысяче библиотек организованы акции Book Swap, квест-игры и мероприятия под названием «Книга — самый ценный подарок», в рамках которых читатели активно участвуют в обмене книгами.

Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова пополняет свой фонд новой литературой и проводит праздничные мероприятия. В свою очередь, Республиканская библиотека для детей и юношества имени Касымалы Баялинова организует специальные программы для юных читателей.

Государственная книжная палата КР распределяет новые книги по региональным библиотекам и вносит вклад в обновление библиотечных фондов.

Министерство системно продолжает работу по развитию книжной отрасли и обеспечению духовных потребностей населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362002/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
В библиотеке имени Баялинова в Бишкеке улучшены инклюзивные условия
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
12:28
Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в Россию стал Кыргызстан Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в...
12:00
От «Менталистки» до «Ночного агента»: главные премьеры сериалов 16 — 22 февраля
11:56
В Кыргызстане отмечают День дарения книг
11:51
Серия обысков в Ак-Суйском районе: изъяты наркотики
11:43
ГКНБ задержал организатора «черного ломбарда»: изъяты документы и оружие