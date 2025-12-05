15:35
Власть

За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей

В Ошe завершено строительство мавзолея Алымбека датки и Курманжан датки на кладбище Сары Мазар. Об этом сообщили в мэрии города.

Мэр Оша Женишбек Токторбаев посетил новый мавзолей и прочитал куран. Сооружение находилось в ветхом состоянии: внутренняя и внешняя части были разрушены, а условия для посетителей и паломников оставляли желать лучшего.

Новый мавзолей построен с нуля, оформлен мраморными плитами и оборудован всем необходимым для паломничества, включая удобное помещение для чтения курана.

В ближайшие дни ожидается официальное открытие обновленного мавзолея с участием председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, а также потомков и родственников Алымбека датки и Курманжан датки.

В мэрии отметили, что строительство полностью завершено за счет личных средств председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и мэра Оша Женишбека Токторбаева.
