В Бишкеке на улице Алыкулова демонтируют самовольные постройки. Там будет сквер

Вдоль улицы Барпы Алыкулова в Бишкеке планируется масштабное благоустройство с созданием сквера, велодорожек и пешеходных зон. Об этом сообщил вице-мэр столицы Рамиз Алиев на своей странице в соцсетях, рассказав о ходе работ в Ленинском районе.

По его словам, проект предусматривает озеленение территории от пересечения с улицей Жайыл Баатыра, установку остановочных комплексов, обустройство сквера, а также создание комфортной инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов.

При этом он отметил, что в ходе подготовки выявлены проблемы: часть строений вышли за пределы отведенных муниципальных участков и жители используют территорию под личные нужды. Они высадили там кустарники, в том числе малину.

Вице-мэр сообщил, что в рамках проекта часть самовольных ограждений и построек будет демонтирована, а территория приведена в порядок.

Он подчеркнул, что сквер является общественным пространством, а не частной территорией, и все самовольно занятые участки должны быть освобождены. Он призвал жителей к пониманию и добровольному освобождению территории.

По его словам, реализация проекта уже началась и будет продолжена в текущем году, а завершение благоустройства планируется в установленные сроки.