Главы оборонных ведомств Кыргызстана и России провели переговоры: что обсуждали

Главы оборонных ведомств Кыргызстана и России провели переговоры.

Как сообщает посольство РФ в КР, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Кыргызской Республики генерал-майором Русланом Мукамбетовым.

«С момента нашей последней встречи в мире произошли очень большие изменения, которые затронули все без исключения страны», – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что две страны должны вместе выстраивать совместную работу, определять цели, силы и средства для их достижения.

Руслан Мукамбетов поблагодарил Андрея Белоусова за традиционное гостеприимство в рамках очередного заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ, которое является надежной платформой для обсуждения актуальной повестки дня.

«Мы удовлетворены интенсивностью развития военного сотрудничества с Российской Федерацией и признательны за проводимую работу, в рамках которой успешно реализуются совместные проекты на протяжении всего периода киргизско-российских взаимоотношений», – сказал он.
Материалы по теме
Ушел из жизни генерал Мэлс Бекбоев — один из создателей армии Кыргызстана
Стартовали поставки персонального питания для Минобороны Кыргызстана
Кого коснутся сборы и выплаты — разъяснение Минобороны Кыргызстана
В Ошском гарнизоне проверили боеготовность войск и военкоматов
Кыргызстан и Беларусь определили пути интенсификации военного сотрудничества
Кыргызстан и Россия усиливают координацию военных структур
Ночные взрывы и бой с условным противником: в Баткене прошли масштабные учения
На базе учебного центра «Ала-Тоо» прошли учебные прыжки с Ми-17
Пушки против лавин: на трассе Бишкек — Ош спустили 130 тысяч кубометров
Армии Кыргызстана передали 81 новую машину: техника для обороны и мобильности
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на&nbsp;Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с&nbsp;выгодой: 330 сомов вместо 450&nbsp;на &laquo;МегаБезлимит&raquo; Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10&nbsp;процентов на&nbsp;первую покупку BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
09:13
Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды Часть Бишкека 7 апреля останется без холодной воды
09:12
В Кыргызстане задержали сторонника террористов, планировавшего выезд в зону боев
09:08
Бизнесмены Кыргызстана посетили Ташкент для налаживания новых деловых контактов
08:48
Долю теневого бизнеса в Кыргызстане глава ГНС оценил на уровне 12 процентов
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления