Главы оборонных ведомств Кыргызстана и России провели переговоры: что обсуждали

Главы оборонных ведомств Кыргызстана и России провели переговоры.

Как сообщает посольство РФ в КР, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Кыргызской Республики генерал-майором Русланом Мукамбетовым.

«С момента нашей последней встречи в мире произошли очень большие изменения, которые затронули все без исключения страны», – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что две страны должны вместе выстраивать совместную работу, определять цели, силы и средства для их достижения.

Руслан Мукамбетов поблагодарил Андрея Белоусова за традиционное гостеприимство в рамках очередного заседания Совета министров обороны государств – участников СНГ, которое является надежной платформой для обсуждения актуальной повестки дня.

«Мы удовлетворены интенсивностью развития военного сотрудничества с Российской Федерацией и признательны за проводимую работу, в рамках которой успешно реализуются совместные проекты на протяжении всего периода киргизско-российских взаимоотношений», – сказал он.