16:17
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Происшествия

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются дожди, снег и заморозки

МЧС Кыргызстана предупредило о резком ухудшении погоды в первые дни октября.

По его данным, 1–2 октября по всей территории страны ожидается неустойчивая погода: периодические дожди, местами переходящие в снег, а в горных районах — снегопады. В отдельных регионах осадки будут сильными. Ночью и утром возможны туманы.

Прогноз по регионам:

1 октября днем в Чуйской и Таласской областях температура понизится до +10…+15 градусов, к вечеру — до +2…+7 градусов.

2 октября:

  • Чуйская и Таласская области: ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов;
  • Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская области: ночью +9…+14 градусов, днем +16…+21 градусов;
  • Иссык-Кульская и Нарынская области (долины): ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов;
  • в горах: ночью от –4° до +1 градусов, днем +3…+8 градусов;
  • в высокогорье: ночью –5…–10 градусов, днем от –2° до +3 градусов.

Скорость западного ветра составит 4–9 метров в секунду, в отдельных районах до 15–20 метров в секунду.

Особое внимание:

  • В ночь на 2 октября в Чуйской и Таласской областях ожидаются заморозки до –2 градусов, в Иссык-Кульской и Нарынской — до –3 градусов.
  • Такие условия опасны для овощей, фруктов, выкопанного и неукрытого картофеля и сахарной свеклы.

МЧС предупреждает, что неустойчивая погода осложнит работу транспорта, энергетики, коммунальных служб и создаст трудности для содержания скота на пастбищах. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/345297/
просмотров: 1784
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и фруктов
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
МЧС предупреждает: с 17 по 19 сентября в Кыргызстане возможны подтопления
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Штормовое предупреждение: в горах Иссык-Кульской области возможны селевые потоки
Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области будет сильный ветер
Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются сели
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
В&nbsp;московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
На&nbsp;кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов На кыргызско-узбекскую границу подбросили партию сильнодействующих препаратов
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;стройке мужчина сорвался с&nbsp;высоты В Бишкеке на стройке мужчина сорвался с высоты
Бизнес
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
29 сентября, понедельник
16:14
В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева за кражу у бизнесмена В Бишкеке задержали бывших членов ОПГ Камчи Кольбаева з...
16:12
Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
16:11
Дебюрократизация. Регистрация лекарств в Кыргызстане будет занимать 5-10 дней
15:55
Запах ужасный: после выставок собак на улице Щербакова оставляют их фекалии
15:39
Кыргызстан и Беларусь намерены довести товарооборот до $500 миллионов