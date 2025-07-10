Проливные дожди затопили центральные улицы города Ош. Пострадали госучреждения

В Оше прошли проливные дожди, вода заполнила арыки и затопила центр города. Об этом сообщает МЧС.

По ее данным, пострадали несколько объектов и жилых домов.

«Затоплены подвалы многоквартирного дома на улице Навои, а также здания Ошского регионального управления и Архивной службы на улице Чкалова, пострадал Центр семейной медицины на улице Курманжан Датка. Вода также затопила 3 дома, подвал жилого здания и один внутренний двор. 9 человек эвакуированы. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют 80 человек», — говорится в сообщении.

Основной причиной затоплений стало отсутствие должной очистки водоотводных каналов в некоторых районах города.

«Скопившиеся мусор и отходы в каналах привели к переполнению системы и затоплению дорог, что также осложнило движение пешеходов. В настоящее время спасатели продолжают работы по очистке каналов и перенаправлению водных потоков. Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев уже поручал очистить каналы и ливневые стоки, направив предупреждения соответствующим органам», — отметили в МЧС.