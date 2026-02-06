Поставки школьных учебников обсудили профильные ведомства Кыргызстана и России

Поставки учебников обсудили профильные ведомства Кыргызстана и России. Как сообщили в Министерстве просвещения КР, состоялась видео-конференц-связь с коллегами из РФ, в ходе которой рассмотрены вопросы адаптации и поставки учебников по русскому языку и литературе.

В обсуждении также участвовали представители российского издательства «Просвещение».

Также рассмотрен ход работ по адаптации учебников по русскому языку и литературе для 3-х, 4-х, 6-х и 8-х классов общеобразовательных организаций с русским и кыргызским языками обучения.

Осенью 2025 года в школы Кыргызстана с русским языком обучения передали 651 тысячу учебников по предметам «Русский язык и чтение» и «Русский язык» для 1-х, 2-х, 5-х и 7-х классов.

Рассмотрены этапы поставки оставшихся учебников, в том числе по предмету «Русский язык и чтение» для 1-х, 2-х и 5-х классов школ с кыргызским языком обучения, «Русская литература» для 5-х и 7-х классов школ с русским языком обучения и «Русская и мировая литература» для 7-х классов школ с кыргызским языком обучения.