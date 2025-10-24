17:55
В селе Комсомольском третьеклассники учатся без учебников по английскому языку

В селе Комсомольском Сокулукского района Чуйской области в школе имени Каралаева ученики третьих классов всю первую четверть занимаются без учебников по английскому языку. Об этом 24.kg сообщили  их родители.

Они отметили: покупать книги самостоятельно запретили, поскольку Министерство просвещения ранее сообщило, что все школы обеспечены необходимыми учебниками.

Однако в сельской школе пособий до сих пор нет. Родители сообщили, что из-за этого дети не могут полноценно изучать предмет.

«Прошла четверть, а дети все еще без учебников. Как им учиться? Сколько еще ждать?» — возмущаются они.

Жители села просят соответствующие органы обратить внимание на ситуацию и разобраться, почему школа имени Каралаева до сих пор не получила учебники.

