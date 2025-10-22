Школы Кыргызстана начали получать новые учебники для начальных классов

В Кыргызстане началась поставка новых учебников по математике, естественным наукам и английскому языку для учащихся начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Кыргызской Республики.

Как отметили в ведомстве, подведомственное министерству издательство «Окуу китеби» получило право использовать учебно-методические комплексы по указанным предметам. Учебные материалы адаптированы и отредактированы для школ с кыргызским и русским языками обучения. Их печатает акционерное общество «Учкун».

По данным министерства:

учебник «Математика» для 1 класса издан тиражом 295 тысяч 880 экземпляров и уже доставлен в школы;

учебник «Я и мир» для 1 класса издан тиражом 295 тысяч 880 экземпляров и сейчас распределяется по регионам;

учебник «Математика» для 2 класса — 344 тысяч 660 экземпляров, начата отправка в образовательные учреждения;

учебник «Естественные науки» для 2 класса — готовится к печати.

В Минпросвещении подчеркнули, что новые учебники разработаны в соответствии с государственными образовательными стандартами и направлены на повышение качества обучения и внедрение современных подходов в преподавании предметов.