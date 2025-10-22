11:41
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Общество

Школы Кыргызстана начали получать новые учебники для начальных классов

В Кыргызстане началась поставка новых учебников по математике, естественным наукам и английскому языку для учащихся начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Кыргызской Республики.

Как отметили в ведомстве, подведомственное министерству издательство «Окуу китеби» получило право использовать учебно-методические комплексы по указанным предметам. Учебные материалы адаптированы и отредактированы для школ с кыргызским и русским языками обучения. Их печатает акционерное общество «Учкун».

По данным министерства:

  • учебник «Математика» для 1 класса издан тиражом 295 тысяч 880 экземпляров и уже доставлен в школы;
  • учебник «Я и мир» для 1 класса издан тиражом 295 тысяч 880 экземпляров и сейчас распределяется по регионам;
  • учебник «Математика» для 2 класса — 344 тысяч 660 экземпляров, начата отправка в образовательные учреждения;
  • учебник «Естественные науки» для 2 класса — готовится к печати.

В Минпросвещении подчеркнули, что новые учебники разработаны в соответствии с государственными образовательными стандартами и направлены на повышение качества обучения и внедрение современных подходов в преподавании предметов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348049/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане построят семь школ. Средства выделит Саудовский фонд развития
В школах Кыргызстана пройдет российская неделя математики, физики и информатики
В ЖК поддержали идею вернуть гимназии и лицеи, несмотря на мнение Минпросвещения
Как решить проблемы в школах? Депутат предложил аренду зданий и онлайн-обучение
Кабмин упростил правила назначения директоров школ, колледжей и детсадов
Сеидбек Атамбаев: Многие родители жалуются на трудности при приеме детей в школу
Саудовский фонд выделит $50 миллионов на строительство новых школ в КР
Эльдар Абакиров: Количество школ не соответствует росту числа учеников в КР
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; получил международную награду WSBI SDG Awards 2025 «Элдик Банк» получил международную награду WSBI SDG Awards 2025
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
22 октября, среда
11:40
Рекордный показатель: прибыль Нацбанка Кыргызстана выросла в 13 раз Рекордный показатель: прибыль Нацбанка Кыргызстана выро...
11:39
В Бишкеке вандалы опять разбили стенд с портретами Героев Советского Союза
11:37
В Кыргызстане реализуют проект, который защитит тысячи домов и земель от селей
11:34
Почти половина пожаров в городе Ош из-за электроприборов — МЧС
11:20
МВД рассказало о признаках радикализации