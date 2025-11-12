10:34
Общество

РФ передает Кыргызстану 651 тысячу учебников по русскому языку

В Бишкеке в ходе заседания межправительственной российско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству состоялась церемония передачи Министерству просвещения Кыргызской Республики учебников по русскому языку для 1, 2, 5 и 7 классов школ, осуществляющих обучение на русском языке. Об этом сообщило посольство России в Кыргызстане.

«Россия в рамках дружеской помощи передает Кыргызстану 651 тысячу экземпляров совместных и адаптированных для КР учебников по русскому языку для средних школ республики. Сегодня для нас большая радость вручить сертификат на эти пособия нашим кыргызским друзьям», — отметил заместитель председателя РФ Алексей Оверчук.

из интернета
Фото из интернета
В учебных пособиях обновлены географические объекты, валюта, имена персонажей и иллюстрации, а также добавлены материалы, связанные с историей, культурой, произведениями национального искусства, литературы и народного творчества Кыргызстана. Авторы учли планируемый переход системы образования Кыргызской Республики на 12-летнюю модель обучения, что обеспечит актуальность учебников в течение длительного времени.

Он также добавил, что более 90 процентов учебников уже доставлены в республику и в ближайшее время будут распределены по школам. Программа по разработке, адаптации и поставке учебников русского языка и литературы будет продолжена в 2026 году. А в кыргызские школы в ближайшее время будут направлены учителя из России.
