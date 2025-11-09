В мире Хаяо Миядзаки: студентка Айжан о жизни в Японии и маленьких радостях

Айжан Аскарбекова, студентка второго курса столичного вуза, несколько месяцев назад уехала учиться в Осаку на семестр по обмену. Неспешный ритм жизни, частые дожди и чистота во всем теперь стали неотъемлемой частью будней Айжан.

В интервью 24.kg девушка поделилась своим опытом адаптации, открытия новых привычек и маленьких радостей, которые делают жизнь в Японии особенной.

— Расскажите немного о себе.

— Меня зовут Айжан, мне 23 года, родилась в Караколе, но с младенчества живу в Бишкеке. Я младший ребенок в семье. Окончила гимназию № 70 с золотой медалью и музыкальную школу имени Шубина, играю на комузе и фортепиано. Проучившись в КГМА почти два года, я решила сменить специальность и университет. В 2023 году я снова сдала ОРТ на 227 баллов и получила золотой сертификат. С ним я поступила со 100-процентной скидкой в АУЦА на факультет журналистики и массовых коммуникаций.

Я замужем, супруг тоже обладатель золотого сертификата ОРТ.

Нам везет идти по жизни вместе — мы и теперь учимся вместе в университете в Японии.

Фото Айжан Аскарбековой

— В январе 2025 года в университете открыли прием заявок, и я подала в три университета — два в Южной Корее, один в Японии, Кansai University, куда впоследствии прошла. Мой выбор пал на Японию, потому что это была страна, которую я с детства хотела посетить. Она была для меня совершенно отличающейся от остального мира. И действительно, Япония и близко не похожа ни на одну другую страну, ее культура совершенно аутентична.

— Правда ли, что японские студенты супердисциплинированные и всегда все делают вовремя?

— Местные студенты всегда в классе за несколько минут до начала урока. Здесь не только студенты имеют такую дисциплину и пунктуальность, но и все остальные люди. Как будто живут по принципу «чуть раньше или заранее». На встречи приходят за 10-15 минут до начала, о мероприятиях и предстоящих задачах в университете предупреждают за несколько месяцев.

Фото Айжан Аскарбековой

Классы большие — одновременно в аудитории учатся от 25 до 100 студентов. В целом университет очень большой, имеет четыре кампуса по всей Осаке, 3 тысячи студентов и еще около 1,5 тысячи иностранных студентов. Есть ощущение, что здесь все систематизировано и работает слаженно и эффективно. На любую ситуацию, которая может произойти у студента, у университета есть незамедлительное, готовое и выработанное решение.

— Есть отличия в системе образования?

— Конечно, я учусь всего месяц, но уже могу выделить три отличия. Первое, много внимания уделяется коллективной работе, на всех уроках нам задают групповые работы, даже в классе мы рассажены по группам. Может быть, так легче работать с большим количеством студентов, а может, это делается специально для привития коллективизма.

Второе, здесь нет тесной связи профессор — студент, как у нас в Кыргызстане. Например, в кыргызстанских вузах, я уверена, профессора знают в лицо большинство своих студентов, их истории и имена. Существует более неформальные отношения. В Японии отношения более формальные и поверхностные, с акцентом на иерархию.

В-третьих, в Японии огромное значение имеют спортивные клубы, кружки и коллективные мероприятия. Есть университетские лиги, выходцы которых становятся выдающимися спортсменами страны. В университете очень развитая спортивная инфраструктура — огромный стадион, олимпийский бассейн, стрелковая площадка, теннисные корты. Например, В Kansai University, где я учусь, существует своя спортивная ассоциация — Kaisers. Их члены строго отбираются и пользуются уважением студентов и даже преподавателей.

— Я приехала за три недели до начала учебы. Первые дни после приезда прошли интересно, так как у меня было время погулять по Осаке, познакомиться с Японией поближе. Культурного шока не было, так как я долгое время изучала все про страну и город, в который лечу.

— Что оказалось самым трудным в повседневной жизни?

— В повседневной жизни было трудно ориентироваться на станциях метро, до сих пор путаюсь. Иногда бывают ситуации, когда тяжело из-за того, что не знаешь японского языка, приходится везде использовать переводчик. Кроме того, здесь нужно сортировать мусор, но для этого созданы все условия — отдельные баки для каждого вида мусора, понятные обозначения.

Стоит лишь привыкнуть, а потом уже и не захочется складывать все в одно ведро, заранее все продумываешь и стараешься производить меньше отходов.

Здесь очень много зонтов, практически у каждого магазина, кафе или отеля есть стойка с бесплатными зонтиками, которые можно взять на случай дождя и вернуть в любую другую стойку. Это мне нравится, так как дожди и ливни здесь частые.

Фото Айжан Аскарбековой. На фоне знаменитого японского продуктового магазина

— Как вам японская еда?

— Я очень скучаю по кыргызской кухне и по родным вкусам. Это единственное, чего мне не хватает. Бешбармак, манты, лагман, боорсоки — думаю о них стабильно пару раз в неделю. Хорошо, что я умею готовить. Жарю боорсоки раз в неделю. Еда здесь тоже вкусная, но, конечно имеет свои специфичные вкусы и запахи. Но что бы я ни покупала здесь, все вкусно.

— В японской жизни мне очень полюбилась умеренность и спокойствие жизни. Никто никому не мешает, машины не сигналят, не гоняют по дорогам, нет громких разговоров в общественном транспорте, люди везде соблюдают очередь. В университете студенты, будь это три человека или 20, выстраиваются в очередь, чтобы просто зайти в лифт! Уважают друг друга во всех смыслах этого слова.

С японцами легко подружиться — они вежливые и дружелюбные. К иностранцам относятся с интересом, всегда спрашивают, откуда я, почему решила учиться в Японии. Много людей здесь знают о Кыргызстане, что меня всегда приятно удивляет. У меня здесь появились друзья-иностранцы с Армении, Франции, Японии и Кореи.

— Какие города вы уже успели посетить?

— Пока я не выезжала за пределы Осаки, но планирую сделать это на длинных выходных или зимних каникулах, которые скоро начнутся. В городе, где я живу, буквально каждый уголок как из картинки. Невероятно красиво. Я не перестаю восхищаться этим городом. Думаю, я еще увижу много прекрасных мест по всей Японии.

Фото Айжан Аскарбековой

— Когда я изучала Японию еще будучи в Кыргызстане, я выделила места, которые я точно хочу посетить. Например, замки, бамбуковую рощу в Киото, оленей в Наре, знаменитые торговые центры, парки развлечений. Список еще пополняется благодаря другим студентам.

Места моей мечты — это парк развлечений Universal в Осаке и токийский Disneyland. Я бы очень хотела посетить локации с любимыми персонажами, приобрести мерч с гравировкой, покататься на больших горках и испытать мощнейший адреналин. Мы запланировали поход в эти парки на конец ноября. Я уже в предвкушении.

— Что в японской культуре вас больше всего восхищает?

— Меня восхищают две вещи: умиротворенность людей, их спокойный неторопливый тон, и то, как они живут по принципу «не причинять другому вреда и не доставлять неудобства». Эта черта их культуры проявляется в повседневной жизни на каждом шагу, они соблюдают очереди, не мусорят, не шумят в транспорте, проезжая на машине мимо пешеходов, замедляются.

Кроме того, они умеют создавать красоту вокруг себя. Вы бы видели, какие красивые здесь дома, как они обустраивают свои дворики: на дверях красивые таблички, веночки; заборы украшены гирляндами и декоративными статуэтками. В целом планировка городов красивая, много зелени, все цветет и благоухает.

— Есть ли традиции или ритуалы, которые показались вам интересными или странными?

— Про традиции и ритуалы не могу припомнить ничего, но есть одна особенность у японок, которую я заметила. Часто можно увидеть, как школьницы или студентки (в общем, девушки) косолапят. Оказывается, они специально так ходят, потому что это считается здесь милым. А еще девушки здесь часто меняют свои голоса при разговоре, делая их более тонкими и «милыми», растягивая звуки. Это забавно.

— Как японцы относятся к своим традициям — как к чему-то священному или просто привычному?

— Они очень высоко чтят свои традиции и серьезно относятся к ним. Мой муж был недавно на традиционном фестивале и остался под большим впечатлением от того, как японцы отдаются церемониям и практикам. Они долго готовятся к подобным празднованиям и чаще всего участвуют всей семьей. Думаю, поэтому у них с детства формируется такое отношение к традициям.

Фото Айжан Аскарбековой

Был недавно еще такой интересный случай. Среди иностранных студенток объявили набор на трехдневную подработку — нужно было раздавать бамбуковые веточки в храме во время очередного фестиваля. Так меня не взяли, потому что я замужняя, а в этой роли, оказывается, могут быть только незамужние девушки, из-за исторических особенностей. Казалось бы, просто стоять и раздавать веточки, но нет, для японцев и это важно — они не пренебрегают даже, казалось бы, мелочами.

— Как вам кажется, Япония реально такая, как ее показывают в аниме и фильмах, или все совсем иначе?

— Япония во многом такая, как ее показывают в фильмах. Ее не спутаешь ни с одной другой страной. Очень многие стереотипы про Японию подтвердились: поезда ходят с точностью до минуты, урн нет, корпоративные работники пьют по пятницам и многое другое. Конечно, есть очень грязные и неблагополучные районы, где много бездомных. Пару раз я сталкивалась с грубым отношением японцев. Есть общие практики, которые делает большинство, и это диктует общий нарратив о Японии, но стоит понимать, что исключения есть всегда, впрочем, как и везде.

— Как вы изменились после переезда в Японию?

— Я испытываю меньше стресса на дорогах. Здесь адекватные водители, которые строго соблюдают ПДД, удобный общественный транспорт: всегда знаешь, во сколько твой поезд тронется и во сколько прибудет к месту назначения.

Фото Айжан Аскарбековой

Мы с супругом в другой стране, не знаем японского языка и теперь учимся решать все проблемы сами, включая жилищные, финансовые. Учимся просить, получать отказы, жить в темпе больших городов.

Жизнь здесь, вдалеке от родины, заставила меня повзрослеть, задуматься о будущем.

Бывают дни, когда мы с мужем делим один рамен на последние деньги, бывают дни, когда ходим в дорогой ресторан. Я радуюсь нашей первой зарплате с подработки, радуюсь покупке милой вещи. Мы с мужем выросли здесь как семья за короткий период — поддерживаем друг друга во всем. Чувствуется другой уровень заботы друг о друге — ведь мы здесь самые родные друг другу люди.

— Что бы вы посоветовали тем, кто мечтает поехать по обмену, но боится?

— Страх может быть только от неизвестности. Если человек боится, значит, у него недостаток знаний. Поймите, чего боитесь, а затем восполните пробелы в знаниях по этим вопросам. Жить в другой стране и другой культуре как студент — это редкая возможность. Всегда можно отправиться в другую страну как турист, по работе, на заработки, но как студент — это совсем другое. Поймите уникальность этого события в вашей жизни.