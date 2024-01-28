Находить красоту в простых вещах. Чему научила бишкекчанку жизнь в Камбодже

Бишкек для Айжан Туйбаевой — символ дома и уюта. Но однажды жизнь бросила ей вызов: в 2007 году после замужества ей пришлось оставить родные пенаты ради новых возможностей в городе Алматы (Казахстан) в связи с работой супруга.

«Это был мой первый шаг к большим переменам. В Алматы родились наши дети, сейчас им 10 и 15 лет. Этот прекрасный город всегда будет иметь особое место в моем сердце», — говорит Айжан.

Потом, совсем неожиданно жизнь забросила ее семью в Камбоджу. Супруг получил предложение по работе. «Мы оба не были знакомы с Юго-Восточной Азией, но интуиция подсказывала, что это будет незабываемый опыт. Так, в 2018 году мой супруг поехал в Пномпень, и спустя несколько месяцев мы решили переехать всей семьей в эту загадочную и таинственную страну», — в интервью 24.kg Айжан Туйбаева рассказала, как изменилась ее жизнь.

Фото из архива Айжан Туйбаевой

— Какие были первые впечатления? Изменились ли они за эти годы?

— Помню, как в первые дни Камбоджа показалась мне совершенно инопланетной: буйство красок, необычные ароматы, звуки улиц Пномпеня. Это был культурный шок в самом лучшем смысле этого слова. Но с годами научилась видеть за этими красками глубокую историю, уникальные традиции и необыкновенно дружелюбных людей, чувствовать их. Теперь эта страна — часть меня, часть моей семьи.

— Чем сейчас занимаетесь? Легко ли иностранцам найти работу?

— Здесь, в Камбодже, нашла свою страсть к живописи и блогингу. Это было открытие новых горизонтов для меня. Что касается работы для иностранцев, то здесь много возможностей для тех, кто готов учиться и адаптироваться. Последние десять лет в Камбодже (да и в целом в Юго-Восточной Азии) наблюдается бурный экономический рост, что объясняет большой спрос на специалистов, которых не хватает на внутреннем рынке.

Английский язык и профессиональные навыки — ваш ключ к успеху в этом регионе.

— Как адаптировались ваши дети?

— Мои дети — настоящие герои этой истории. Их адаптация к новой стране, новой школе, новым друзьям была поразительной. Они научились говорить на английском почти как на родном, и их открытость новому просто восхищает. Это напоминает мне, что дети наши лучшие учителя в гибкости и принятии нового.

Фото из архива Айжан Туйбаевой

Они учатся в международной школе, где получают знания не только из учебников, но и через взаимодействие с детьми и учителями из разных стран мира. Это ценный опыт, который делает их мировоззрение более широким, интернациональным, толерантным и открытым новым идеям.

— На каком языке общаетесь с местным населением?

— Официальный язык в Камбодже — кхмерский, но многие жители свободно говорят на английском. К моему удивлению, на нем говорят почти все, и это наблюдается далеко не во всех странах Юго-Восточной Азии. Он стал своего рода мостом между нами и местными жителями, а также другими экспатами. Я также хотела бы выучить немного кхмерский, чтобы лучше понимать культуру и обычаи. Многие камбоджийцы так же хорошо владеют французским (эта страна — бывшая колония Франции) и китайским (тут много потомков китайских иммигрантов).

Фото из архива Айжан Туйбаевой

— С какими сложностями столкнулись за границей?

— Переезд в другую страну всегда связан с определенными трудностями: от языкового барьера до адаптации к новым условиям жизни. Но я верю, что именно эти вызовы делают нас сильнее и мудрее. Они учат нас ценить то, что у нас есть, и открывают глаза на новые возможности.

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— Что вас приятно удивляет или, напротив, пугает в Камбодже?

— Камбоджа — страна контрастов, земля с богатым и сложным прошлым. Это страна, которая дала миру Ангкор Ват — самый большой в мире храмовый комплекс, величайший памятник кхмерской инженерии и искусства, который и по сей день вызывает безграничное восхищение и недоумение. Он был построен в эпоху Кхмерской империи.

Меня также вдохновляют женщины Камбоджи — своей силой, грацией, независимостью, что немного отличает их от положения женщины в Кыргызстане и в странах Центральной Азии.

Удивительно видеть такой уровень прав свободы женщин в традиционном обществе, ведь обычно это наблюдается в более развитых странах, где женщинам приходилось упорно бороться за эти права. Осознание того, что некоторые культуры естественно принимают гендерное равенство, было для меня открытием.

Фото из архива Айжан Туйбаевой

Но история Камбоджи не только о ее величественном прошлом и богатой культуре, она также о борьбе и выживании в условиях колониализма, внутренних конфликтов и большой трагедии режима красных кхмеров. Это ужасающая страница истории Камбоджи.

Этот народ обладает огромной силой духа, который пережил столько испытаний и продолжает стремиться к миру и прогрессу.

Эта страна учит меня находить красоту в простых вещах и радоваться каждому дню. Конечно, здешняя природа иногда бывает непредсказуемой, но это часть ее очарования. Климат здесь жаркий, тропический: джунгли, горы, водопады, необъятный океан. Сказочно, все, как из произведений Редьярда Киплинга.

Для нас это нескончаемое лето. Есть два сезона — сухой (декабрь — апрель) и сезон дождей (май — ноябрь). Самый комфортный — сухой сезон, когда не бывает дождей и температура до +30. Но сезон дождей не такой, как в эпизоде фильма «Форрест Гамп», где круглые сутки идут дожди, максимум 2 часа в день, а дальше — нескончаемое лето.

— Много ли там кыргызстанцев?

— Кыргызстанцев, да и в целом выходцев из Центральной Азии здесь не так много, но это делает наши встречи еще более значимыми. Мы поддерживаем связь и стараемся встречаться, чтобы вместе вспоминать о Родине и делиться своими переживаниями и радостями жизни в Камбодже.

— Чего не хватает вдали от Родины?

— Конечно, больше всего не хватает близости родителей и родных, а также тех мелочей, тепла семейных посиделок. Но, несмотря на расстояние, мы стараемся сохранять теплые отношения и поддерживать связь, благо новые технологии не дают чувства расстояния.

— Что дала вам жизнь в Камбодже?

— Жизнь в Камбодже открыла мне глаза на то, как важно выходить за рамки привычного и исследовать новое. Здесь я нашла в себе скрытые стороны — творчество, любовь к искусству и желание делиться своим видением мира через живопись и блогинг. Это опыт, который я бы, возможно, никогда не получила, оставшись в Кыргызстане. Камбоджа дает мне свободу.

В этой далекой стране, вдали от привычных правил и ожиданий, я обнаружила, что свобода — это не отсутствие ограничений и рамок, а присутствие всего: миролюбивого разума, творческого вдохновения, и, самое главное, возможности быть собой.

Фото из архива Айжан Туйбаевой

— Вы регулярно приезжаете в КР, какие-то изменения для себя отметили?

— В Кыргызстане мы были на летних каникулах. Конечно, каждый визит для нас — это возможность увидеть, как стремительно развивается моя Родина.

Особенно впечатляет, как молодежь становится более открытой, амбициозной и мотивированной.

Это напоминает мне, что мир постоянно меняется, и нам важно быть частью этих перемен. Верю в бурный экономический рост в Кыргызстане, который наблюдается в Юго-Восточной Азии.

— Какие планы на ближайшее будущее?

В ближайшем будущем я планирую продолжить развивать свое творчество. Хочу устроить выставку своих картин на тему «Свет во тьме: мистический мир женщин». Надеюсь, это вдохновит других исследовать и ценить многогранность женской красоты и силы. Эта выставка будет отражением жизни, моих глубоких надежд и мечтаний, пронизанная глубоким уважением к несгибаемому духу женщин, которые формируют наше завтра.

Также планирую продолжить путешествовать вместе с семьей, исследовать новые культуры и делиться этим удивительным опытом через свой блог.