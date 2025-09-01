11:37
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Происшествия

Возбуждено дело по фактам нарушений при реализации проекта «Чистая вода»

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений при реализации проекта «Чистая вода», сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, установлено, что при строительстве объекта по обеспечению питьевой водой жителей села Чайчи Ынтымакского айыльного аймака (ранее — село Кызыл-Суу) ответственные должностные лица указанного айыл окмоту включили в акты приемки фактически не выполненные работы со стороны ОАО «У.» и ОсОО «А.Т.К.» на 1,9 миллиона сомов.

В результате государству причинен ущерб в крупном размере.

По данному факту районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, которое в настоящее время расследует следственный орган.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/341721/
просмотров: 213
Версия для печати
Материалы по теме
В Чаткальском районе лесному хозяйству нанесен ущерб в 47 миллионов сомов
Сотрудники Минкультуры подозреваются в нецелевом расходовании 27 миллионов сомов
Цифровая платформа proverka.gov.kg представлена в новом формате
В Кыргызстане строят 24 новых объекта для органов прокуратуры
В Джалал-Абадской области здание детсада и участок возвращены государству
Мошенники теперь обманывают кыргызстанцев от имени Генеральной прокуратуры
Государству возвращены здание и участок в 7-м микрорайоне Бишкека
Участок стоимостью более 20 миллионов сомов возвращен государству на Иссык-Куле
Государству возвращен бывший автопарк с участком в Лейлеке
С 1 июля судебные исполнители переходят в подчинение Генпрокуратуры
Популярные новости
Застрявшая на&nbsp;пике Победы. Экспертная группа альпинистов выступила с&nbsp;заявлением Застрявшая на пике Победы. Экспертная группа альпинистов выступила с заявлением
В&nbsp;Бишкеке возбуждено первое уголовное дело за&nbsp;умышленную передачу карты банка В Бишкеке возбуждено первое уголовное дело за умышленную передачу карты банка
Из-за разборок в&nbsp;семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир Из-за разборок в семье Ташовых сотни дольщиков KG-Group остаются без квартир
В&nbsp;России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья В России зафиксировали первые случаи заражения вирусом чикунгунья
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
1 сентября, понедельник
11:31
В Бишкеке снова демонтируют павильоны на пересечении Абдрахманова и Киевской В Бишкеке снова демонтируют павильоны на пересечении Аб...
11:24
Возбуждено дело по фактам нарушений при реализации проекта «Чистая вода»
11:21
На парковке КПП «Иркештам» иностранцы напали на милиционера. Он стрелял в воздух
11:19
Правила трансграничной электронной торговли согласуют страны ЕАЭС
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 1 сентября