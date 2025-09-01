Возбуждено дело по фактам нарушений при реализации проекта «Чистая вода»

Возбуждено уголовное дело по фактам нарушений при реализации проекта «Чистая вода», сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, установлено, что при строительстве объекта по обеспечению питьевой водой жителей села Чайчи Ынтымакского айыльного аймака (ранее — село Кызыл-Суу) ответственные должностные лица указанного айыл окмоту включили в акты приемки фактически не выполненные работы со стороны ОАО «У.» и ОсОО «А.Т.К.» на 1,9 миллиона сомов.

В результате государству причинен ущерб в крупном размере.

По данному факту районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, которое в настоящее время расследует следственный орган.