13:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Деревьев нет, но вы держитесь. Фото показало, как горожане спасаются от жары

В Бишкеке аномальная жара вновь обострила проблему отсутствия зеленых насаждений. На фото, сделанном журналистом 24.kg, видно, как люди на одной из остановок буквально выстроились вдоль узкой полосы тени от соседнего здания, пытаясь укрыться от палящего солнца.

24.kg
Фото 24.kg. Деревьев нет, но вы держитесь. Фото из Бишкека показало, как горожане спасаются от жары

На снимке четко видно, что на остановке нет ни одного дерева и тень дает только фасад многоэтажки. Жители стоят на тротуаре, плотно прижавшись друг к другу, чтобы оставаться в прохладе.
Горожане шутят, что это «визуализация столичной стратегии по озеленению» и «уровень выживания в городе +38°С».

По данным Гидрометцентра, в Бишкеке в последние дни температура днем достигает +39°C. Врачи предупреждают о рисках перегрева и теплового удара и рекомендуют по возможности находиться в тени и пить больше воды.

Читайте по теме
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень

Между тем проблема отсутствия деревьев на остановках, особенно в новых микрорайонах и вдоль проспектов, обсуждается не первый год. Горожане регулярно жалуются на вырубку зеленых насаждений и недостаток новых посадок.

Напомним, ранее мэрия Бишкека обещала озеленить общественные пространства и остановочные павильоны, однако на практике в некоторых районах ситуация, по словам жителей, только ухудшается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335393/
просмотров: 1133
Версия для печати
Материалы по теме
До плюс 46. Миллионы людей в странах Европы испытали воздействие аномальной жары
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень
В автобусах Бишкека зафиксировали почти +53 градуса: мэрия объяснила причину
Фото дня. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась до +53 градусов
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +41 градуса
Теннисный турнир Уимблдона стартовал при рекордной жаре
Как не сойти с ума в жарком Бишкеке. Советы психолога
Растет уровень агрессии. О влиянии жары на человека рассказал глава НИОЗ
Жара в Бишкеке. Вызовы скорой помощи в пределах нормы
Жара. Сокращать рабочее время в Кыргызстане не будут
Популярные новости
Бассейны и&nbsp;аквапарки Бишкека и&nbsp;окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
Фото дня. В&nbsp;одном из&nbsp;автобусов Бишкека температура поднялась до&nbsp;+53&nbsp;градусов Фото дня. В одном из автобусов Бишкека температура поднялась до +53 градусов
Мне больно: Ассоль Молдокматова о&nbsp;драке с&nbsp;участием сына и&nbsp;невестки Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и&nbsp;газированной воды В Кыргызстане введут обязательное маркирование минеральной и газированной воды
Бизнес
18&nbsp;счастливчиков уже пакуют чемоданы в&nbsp;Турцию 18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
Лети сейчас&nbsp;&mdash; плати потом: рассрочка на&nbsp;билеты через MTravel Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на&nbsp;помощь детям с&nbsp;онкологией KFC собрал более 1,2 миллиона сомов на помощь детям с онкологией
Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в&nbsp;сферу&nbsp;IT и&nbsp;научных исследований Айдар Имашев: путь молодого кыргызстанца в сферу IT и научных исследований
7 июля, понедельник
13:47
Мэрия организовала пикник в «Ала-Арче» для пожилых людей и лиц с инвалидностью Мэрия организовала пикник в «Ала-Арче» для пожилых люде...
13:39
Покоривший Эверест Эдуард Кубатов готовится к восхождению на К2
13:14
РФ намерена присоединиться к параллельной работе энергосистем Центральной Азии
13:10
Детский оздоровительный центр «Красная гвоздика» вернули в госсобственность
13:02
Более 130 исполнителей традиционной музыки приедут на фестиваль на Иссык-Куль