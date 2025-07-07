Деревьев нет, но вы держитесь. Фото показало, как горожане спасаются от жары

В Бишкеке аномальная жара вновь обострила проблему отсутствия зеленых насаждений. На фото, сделанном журналистом 24.kg, видно, как люди на одной из остановок буквально выстроились вдоль узкой полосы тени от соседнего здания, пытаясь укрыться от палящего солнца.

Фото 24.kg. Деревьев нет, но вы держитесь. Фото из Бишкека показало, как горожане спасаются от жары

На снимке четко видно, что на остановке нет ни одного дерева и тень дает только фасад многоэтажки. Жители стоят на тротуаре, плотно прижавшись друг к другу, чтобы оставаться в прохладе.Горожане шутят, что это «визуализация столичной стратегии по озеленению» и «уровень выживания в городе +38°С».

По данным Гидрометцентра, в Бишкеке в последние дни температура днем достигает +39°C. Врачи предупреждают о рисках перегрева и теплового удара и рекомендуют по возможности находиться в тени и пить больше воды.

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Между тем проблема отсутствия деревьев на остановках, особенно в новых микрорайонах и вдоль проспектов, обсуждается не первый год. Горожане регулярно жалуются на вырубку зеленых насаждений и недостаток новых посадок.

Напомним, ранее мэрия Бишкека обещала озеленить общественные пространства и остановочные павильоны, однако на практике в некоторых районах ситуация, по словам жителей, только ухудшается.