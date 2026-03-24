Общество

Вдоль проспекта Айтматова выкапывают кустарники. Мэрия Бишкека объяснила причину

Жители Бишкека выразили недоумение в связи с выкапыванием кустарников вдоль проспекта Чингиза Айтматова. Горожане отмечали, что зеленые насаждения защищали от пыли и шума и задавались вопросом о причинах их удаления.

В пресс-службе мэрии сообщили, что работы носят плановый характер. По информации муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой», кустарники удаляют в связи с тем, что они изжили свой биологический срок, утратили декоративные и защитные свойства, а также частично потеряли функциональность.

В муниципалитете добавили, что на этом участке планируется новое озеленение. В ближайшее время здесь высадят более устойчивые и адаптированные виды растений, которые, как ожидается, придадут территории эстетичный и ухоженный вид.
