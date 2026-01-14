17:15
Общество

Когда деревья закончились: в Бишкеке занялись массовой ликвидацией пней

В столице продолжается активная работа по удалению пней. Муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» сообщило: после масштабной вырубки зеленых насаждений городские службы вплотную занялись тем, что от них осталось.

Как уточняют в мэрии, мероприятия направлены на благоустройство городской среды, поддержание чистоты и создание комфортных условий для жителей и гостей Бишкека.

Если в 2023-м в столице удалили 3 тысячи 566 пней, а в 2024 году — 3 тысячи 521, то в 2025-м показатели резко выросли: за год ликвидировали 12 тысяч 502 пня. 

Таким образом, работа по благоустройству города вышла на новый уровень — после деревьев настал черед их корней. В «Бишкекзеленстрое» отмечают, что удаление пней продолжат и в дальнейшем.
