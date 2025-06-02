Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается еще один участок бульвара Молодой Гвардии

С 4 июня в Бишкеке в рамках реабилитации дорог для движения транспорта закрывается участок бульвара Молодой Гвардии от улицы Токтогула до улицы Московской с восточной стороны. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

С западной стороны организовано временное двустороннее движение. Восстановительные работы проводятся с опережением установленного графика.

Власти города во избежание дорожных заторов рекомендуют заранее планировать свой маршрут, а также воспользоваться общественным транспортом вместо личного.