Минприроды проверило стройку нового корпуса заповедника на Иссык-Куле

Во время рабочей поездки министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев посетил Иссык‑Кульский государственный заповедник, расположенный в селе Ананьево. Он оценил ход демонтажных работ на территории и обсудил подготовку к строительству новой инфраструктуры, которое осуществляется при финансовой поддержке Республики Татарстан.

Проект направлен на сохранение уникальной природы региона, включая биосферный резерват общей площадью около 20 тысяч гектаров, созданный в 1948 году и признанный программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В рамках инфраструктурной модернизации предусмотрено строительство современных экологичных объектов, туристических маршрутов и контрольных пунктов.

Минприроды подтвердило: сотрудничество с Татарстаном включает финансирование ключевых этапов проекта, от реконструкции существующих объектов до создания новых охранных зон и туристической инфраструктуры. Министерство гарантирует усиление контроля за соблюдением экологических норм и дальнейшее развитие охраны природы в этом уникальном регионе.