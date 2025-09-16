17:31
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Не порождают стигму. О браслетах для правонарушителей рассказали в Минюсте

Электронный браслет для совершивших насилие в семье — это гаджет, который выглядит как ручные часы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый замминистра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу.

По его словам, при принятии решения о приобретении электронных браслетов ставили вопрос, чтобы они не порождали стигму.

«Чтобы общественность не презирала, но в то же время человек находился под контролем государства, раз совершил правонарушение. Браслеты выглядят как электронные часы, с единственной разницей — крепятся на специальных крепежах, снимать нужно специальными инструментами. Они удобны как для женщин, так и для мужчин. Ранее мы изучали практику применения электронных браслетов, крепящихся на ноге, но это действительно порождает стигму и вызывает неудобство», — сказал Алмазбек Зарылбек уулу.

Читайте по теме
Семейное насилие. В КР, кроме охранных ордеров, будут применять браслеты

Он добавил, что также активно используется мобильное приложение для контроля местонахождения правонарушителя. Программное обеспечение рандомным методом в любое время суток подает сигнал носителю приложения, и тот должен через камеру подтвердить, что телефон находится с ним. Через геолокацию определяется местонахождение человека.

Замминистра отметил, что у пострадавших от насилия в семье в настоящее время нет на должном уровне доверия к охранным ордерам.

«Круглые сутки сотрудника, который бы обеспечивал охрану, рядом нет. Только при повторном обращении пострадавшего могут принимать более жесткие меры, ставить вопрос об ограничении свободы до семи суток. А в случае применения средств электронного наблюдения сторона пострадавшего будет более уверенной, понимая, что лицо, совершившее насилие, 24/7 под надзором государственных органов. И в случае если он будет нарушать ограничения, то меры будут приниматься незамедлительно. Применение электронных браслетов будет более действенной профилактической мерой и повысит доверие к госорганам», — считает он.

Алмазбек Зарылбек уулу добавил, что браслет применяется на срок оформления охранного ордера, а он выписывается до трех месяцев — в зависимости от ситуации.

Если человек совершит правонарушение повторно, то предусмотрено увеличение срока ареста до 14 суток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343746/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Актриса Роза Азимбаева заявила о семейном насилии
Семейное насилие. В КР, кроме охранных ордеров, будут применять браслеты
«Шайтан приказал»: как суеверия используются для оправдания насилия
Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов вышел из колонии по амнистии
Приговор обвиняемому в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой оставлен в силе
Убийство Айзирек Эралиевой. Супруга приговорили к 18 годам лишения свободы
Поддержка кризисных центров для женщин, пострадавших от насилия, усилена
В Кыргызстане обновили методику проведения оценки рисков семейного насилия
В 2025 году в Кыргызстане фактов семейного насилия стало больше на 35 процентов
Экс-президенту Бразилии надели браслет на ногу и запретили использовать соцсети
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
17:23
В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 баллов из 10 В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 ба...
17:19
Айпери Медет кызы стартовала с победы на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
17:08
Двоих ранее судимых почти с 3 килограммами наркотиков задержали в Балыкчи
17:06
Прорыв теплосети. В части Бишкека 17 сентября временно отключат горячую воду
17:02
Не порождают стигму. О браслетах для правонарушителей рассказали в Минюсте