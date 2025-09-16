Не порождают стигму. О браслетах для правонарушителей рассказали в Минюсте

Электронный браслет для совершивших насилие в семье — это гаджет, который выглядит как ручные часы. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый замминистра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу.

По его словам, при принятии решения о приобретении электронных браслетов ставили вопрос, чтобы они не порождали стигму.

«Чтобы общественность не презирала, но в то же время человек находился под контролем государства, раз совершил правонарушение. Браслеты выглядят как электронные часы, с единственной разницей — крепятся на специальных крепежах, снимать нужно специальными инструментами. Они удобны как для женщин, так и для мужчин. Ранее мы изучали практику применения электронных браслетов, крепящихся на ноге, но это действительно порождает стигму и вызывает неудобство», — сказал Алмазбек Зарылбек уулу.

Он добавил, что также активно используется мобильное приложение для контроля местонахождения правонарушителя. Программное обеспечение рандомным методом в любое время суток подает сигнал носителю приложения, и тот должен через камеру подтвердить, что телефон находится с ним. Через геолокацию определяется местонахождение человека.

Замминистра отметил, что у пострадавших от насилия в семье в настоящее время нет на должном уровне доверия к охранным ордерам.

«Круглые сутки сотрудника, который бы обеспечивал охрану, рядом нет. Только при повторном обращении пострадавшего могут принимать более жесткие меры, ставить вопрос об ограничении свободы до семи суток. А в случае применения средств электронного наблюдения сторона пострадавшего будет более уверенной, понимая, что лицо, совершившее насилие, 24/7 под надзором государственных органов. И в случае если он будет нарушать ограничения, то меры будут приниматься незамедлительно. Применение электронных браслетов будет более действенной профилактической мерой и повысит доверие к госорганам», — считает он.

Алмазбек Зарылбек уулу добавил, что браслет применяется на срок оформления охранного ордера, а он выписывается до трех месяцев — в зависимости от ситуации.

Если человек совершит правонарушение повторно, то предусмотрено увеличение срока ареста до 14 суток.