В России мигрантам с патентами могут запретить менять работу в первый год

Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, согласно которому мигранты, приехавшие в Россию без визы на основании патента, обязаны трудиться у одного работодателя минимум год, не имея права менять место службы или трудиться по совместительству. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в статью 13.3 Закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно законопроекту, если мигрант расторгнет трудовой договор до истечения 12 месяцев, не имея законных оснований для продолжения пребывания в стране, его патент будет аннулирован, а сам работник будет обязан покинуть Россию.

Если расторжение договора произошло по уважительным причинам, например, ликвидация работодателя, чрезвычайные обстоятельства или невыплата зарплаты, работник получит 30 дней для поиска нового трудового контракта.

По мнению авторов инициативы, предлагаемая мера позволит снизить текучесть кадров в ключевых отраслях, таких как строительство, сельское хозяйство и ЖКХ, повысить ответственность мигрантов и работодателей и улучшить миграционное администрирование.