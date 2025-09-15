13:17
Врачам запретят работать в частных клиниках без пятилетнего стажа в госбольнице

Выпускники медицинских вузов могут начать работать в частных клиниках только при наличии стажа в государственных больницах. Соответствующий законопроект одобрен в первом чтении на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике.

Как сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, в Закон «Об охране здоровья граждан» предлагается добавить норму, согласно которой «правом занятия частной медицинской практикой по отдельным видам медицинской деятельности могут обладать лица, имеющие трудовой стаж работы в государственных организациях здравоохранения не менее пяти лет». Перечень отдельных видов медицинской деятельности определяет Минздрав.

По словам чиновника, эта норма направлена на решение проблемы нехватки медицинских кадров, улучшение кадрового потенциала системы здравоохранения и обеспечение населения качественным медицинским обслуживанием.

Он сказал, что в настоящее время по республике не хватает 6 тысяч 338 врачей и 7 тысяч 880 специалистов среднего медперсонала. Больше всего требуются семейные врачи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи. Основная причина нехватки кадров — низкая зарплата в государственных больницах и большая нагрузка. Ежегодно более 2 тысяч интернов и ординаторов заканчивают учебу, 400 — на бюджетной основе.

«Но только 50 процентов идут в государственные больницы, остальные — в частные клиники или уезжают за границу. Фактически мы добавляем два года, потому что пять лет включают интернатуру и ординатуру, которые сейчас студенты и так отрабатывают в государственных больницах», — сказал Эркин Чечейбаев.

Он отметил, что подход будет дифференцированным, не все выпускники будут лишены возможности начинать свою деятельность с частных клиник. И добавил, что до 2014 года выпускники медицинских вузов должны были отрабатывать пять лет в государственных больницах, а после отмены этой нормы регионы страны остались без врачей.
