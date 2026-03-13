В Кыргызстане не хватает 2 тысячи семейных врачей. Об этом начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраева заявила на совместном заседании двух депутатских групп.

По ее словам, согласно установленных нормативов, в месяц на одну группу семейных врачей нагрузка поставлена в 1,3 тысячи смешанного населения.

«Если на одного пациента тратится 15-20 минут времени, то в день каждый семейный врач должен принять 12-15 клиентов или 200-210 человек в месяц», — отметила Нургуль Ибраева.

Она добавила, что в реалии семейные врачи сталкиваются с большой нагрузкой в работе.