13:58
USD 87.00
EUR 89.68
RUB 0.84
Общество

Как расширить жилплощадь по программе «Менин үйүм», рассказали в ГИК

Заместитель председателя правления Государственной ипотечной компании (ГИК) Нурадил Баясов на пресс-конференции в Бишкеке рассказал о возможностях расширения жилья в рамках программы «Менин үйүм». 

В ГИК акцентируют внимание на массовом строительстве и обеспечении граждан жильем. Как рассказал зампред правления Нурадил Баясов, в программе «Менин үйүм» предусмотрена возможность расширения площади жилья для участников, которым ранее одобрили однокомнатные или двухкомнатные квартиры.  

«Сегодня основной упор делается на обеспечение жильем тех, у кого его вообще нет. Фонд направлен именно на эту категорию граждан. Но вторым этапом рассматривается возможность расширения жилья для тех, у кого такая потребность возникает», — отметил он.  

Нурадил Баясов пояснил, что расширение доступно для тех, кто оформил госипотеку, но его жилье перестало соответствовать потребностям семьи.  

«Если человек оформил однушку, но у него появились дети или изменилась жизненная ситуация, он может подать заявку на обмен и расширение площади. Особенно учитываются число детей и их разнополость. Например, если в семье есть мальчик и девочка, то это влияет на приоритетность», — сообщил он.  

Заместитель председателя правления ГИК объяснил, почему пол детей важен при рассмотрении заявок на расширение жилья.  

«Это значимый фактор социальной жизни. Если в семье есть мальчик и девочка, то при достижении определенного возраста для них рекомендуется выделить отдельные комнаты. Например, два мальчика могут жить в одной комнате, но мальчику и девочке нужны разные. Поэтому такие семьи получают приоритет при рассмотрении заявок на расширение», — подчеркнул он.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316388/
просмотров: 622
Версия для печати
Материалы по теме
Госипотека: сколько заемщик может задерживать выплаты, прежде чем потеряет жилье
Каждая семья в Кыргызстане способна покрывать ипотечные выплаты, уверены в ГИК
Садыр Жапаров попросил своевременно выплачивать госипотеку
В ЖК просят органы проверить, кто получил жилье по приоритетному списку от ГИК
На месте колонии № 47 открыли комплекс. 510 семей получили ключи от квартир
Каныбек Туманбаев объяснил, почему поменялась очередность получателей жилья
ГИК начала самовольно менять очередность получателей жилья — депутат
Садыр Жапаров: Все очередники на госипотеку получат жилье в течение 4-5 лет
Садыр Жапаров вручил ключи от новых квартир ГИК жителям столицы
Депутатам парламента показали строящиеся ипотечные дома в Джалал-Абаде
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Бизнес
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
&laquo;Умай Групп&raquo;: В&nbsp;Новый год вместе с&nbsp;вами! Благодарим за&nbsp;выбор! «Умай Групп»: В Новый год вместе с вами! Благодарим за выбор!
10 января, пятница
13:40
Почти половина компаний всего мира хочет заменить часть сотрудников ИИ Почти половина компаний всего мира хочет заменить часть...
13:25
В Тонском районе сгорел автовоз, груженный машинами
12:58
Госипотека: сколько заемщик может задерживать выплаты, прежде чем потеряет жилье
12:48
В Кыргызстане подешевел бензин. Но это временно
12:34
Как расширить жилплощадь по программе «Менин үйүм», рассказали в ГИК