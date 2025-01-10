Как расширить жилплощадь по программе «Менин үйүм», рассказали в ГИК

Заместитель председателя правления Государственной ипотечной компании (ГИК) Нурадил Баясов на пресс-конференции в Бишкеке рассказал о возможностях расширения жилья в рамках программы «Менин үйүм».

В ГИК акцентируют внимание на массовом строительстве и обеспечении граждан жильем. Как рассказал зампред правления Нурадил Баясов, в программе «Менин үйүм» предусмотрена возможность расширения площади жилья для участников, которым ранее одобрили однокомнатные или двухкомнатные квартиры.

«Сегодня основной упор делается на обеспечение жильем тех, у кого его вообще нет. Фонд направлен именно на эту категорию граждан. Но вторым этапом рассматривается возможность расширения жилья для тех, у кого такая потребность возникает», — отметил он.

Нурадил Баясов пояснил, что расширение доступно для тех, кто оформил госипотеку, но его жилье перестало соответствовать потребностям семьи.

«Если человек оформил однушку, но у него появились дети или изменилась жизненная ситуация, он может подать заявку на обмен и расширение площади. Особенно учитываются число детей и их разнополость. Например, если в семье есть мальчик и девочка, то это влияет на приоритетность», — сообщил он.

Заместитель председателя правления ГИК объяснил, почему пол детей важен при рассмотрении заявок на расширение жилья.

«Это значимый фактор социальной жизни. Если в семье есть мальчик и девочка, то при достижении определенного возраста для них рекомендуется выделить отдельные комнаты. Например, два мальчика могут жить в одной комнате, но мальчику и девочке нужны разные. Поэтому такие семьи получают приоритет при рассмотрении заявок на расширение», — подчеркнул он.