Общество

В Кыргызстане насчитали более 6,5 тысячи ученых

Научный потенциал Кыргызстана представлен 82 научными и научно-техническими организациями, в которых трудятся более 6,5 тысячи ученых — докторов и кандидатов наук. Об этом говорится в поздравлении председателя кабмина Адылбека Касымалиева ко Дню науки.

По его словам, отечественные ученые с момента основания научных учреждений и вузов добились значительных успехов.

«Мы гордимся профессионализмом наших медиков, чьи операции соответствуют мировому уровню, и тем, что кыргызские ученые внесли вклад в космические исследования, разработав специальные механизмы для бурения лунного грунта. Известны трудные периоды, когда научные исследования отошли на второй план. Однако в последние годы в экономике произошли серьезные изменения: наполняется государственная казна, строятся сотни предприятий и объектов социальной инфраструктуры, создаются условия для повышения заработной платы работников бюджетной сферы. С улучшением экономической ситуации наука также получает поддержку — повышается зарплата сотрудников научных и научно-технических организаций, улучшается материально-техническая база», — отметил глава кабмина.

Он заметил, что в настоящее время научные исследования ведутся по многим актуальным направлениям.

Среди них — развитие энергетики до 2035 года, государственный язык, устойчивое развитие горных районов, выращивание и переработка лекарственных растений, восстановление лесов, производство базальтового волокна, реализация адаптационных мероприятий по изменению климата и другие.

По государственным заказам выполняются работы по сейсмическому районированию, исследованию археологических памятников, изучению генетической структуры сельскохозяйственных животных, переработке техногенных отходов горнодобывающей промышленности, восстановлению рыбных ресурсов озера Иссык-Куль, оптимизации производственного и ресурсного потенциала хозяйств, производству высоковольтной фарфоровой керамики, оценке водноэнергетических ресурсов речных бассейнов.

Сегодня приоритетными направлениями науки определены история Кыргызстана и кыргызский язык, сельское хозяйство и биологическая безопасность, зеленая экономика, здравоохранение, изменение климата, энергетика, постиндустриальное развитие и цифровая трансформация.

«Когда-то мы были индустриально-аграрной страной, но промышленность пережила тяжелые времена, и сегодня идет процесс возрождения. Цифровизация так же развивается высокими темпами, мы становимся лучшим примером соседним странам. Уверен, что вы, уважаемые ученые, внесете весомый вклад во все эти направления. В качестве особо важных научных направлений хотелось бы выделить экономические исследования по импортозамещению, стимулированию экспорта и организации экономической разведки», — добавил Адылбек Касымалиев.
