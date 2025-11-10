В Кыргызстане насчитали более 6,5 тысячи ученых

Научный потенциал Кыргызстана представлен 82 научными и научно-техническими организациями, в которых трудятся более 6,5 тысячи ученых — докторов и кандидатов наук. Об этом говорится в поздравлении председателя кабмина Адылбека Касымалиева ко Дню науки.
По его словам, отечественные ученые с момента основания научных учреждений и вузов добились значительных успехов.
«Мы гордимся профессионализмом наших медиков, чьи операции соответствуют мировому уровню, и тем, что кыргызские ученые внесли вклад в космические исследования, разработав специальные механизмы для бурения лунного грунта. Известны трудные периоды, когда научные исследования отошли на второй план. Однако в последние годы в экономике произошли серьезные изменения: наполняется государственная казна, строятся сотни предприятий и объектов социальной инфраструктуры, создаются условия для повышения заработной платы работников бюджетной сферы. С улучшением экономической ситуации наука также получает поддержку — повышается зарплата сотрудников научных и научно-технических организаций, улучшается материально-техническая база», — отметил глава кабмина.
Он заметил, что в настоящее время научные исследования ведутся по многим актуальным направлениям.
По государственным заказам выполняются работы по сейсмическому районированию, исследованию археологических памятников, изучению генетической структуры сельскохозяйственных животных, переработке техногенных отходов горнодобывающей промышленности, восстановлению рыбных ресурсов озера Иссык-Куль, оптимизации производственного и ресурсного потенциала хозяйств, производству высоковольтной фарфоровой керамики, оценке водноэнергетических ресурсов речных бассейнов.
Сегодня приоритетными направлениями науки определены история Кыргызстана и кыргызский язык, сельское хозяйство и биологическая безопасность, зеленая экономика, здравоохранение, изменение климата, энергетика, постиндустриальное развитие и цифровая трансформация.
«Когда-то мы были индустриально-аграрной страной, но промышленность пережила тяжелые времена, и сегодня идет процесс возрождения. Цифровизация так же развивается высокими темпами, мы становимся лучшим примером соседним странам. Уверен, что вы, уважаемые ученые, внесете весомый вклад во все эти направления. В качестве особо важных научных направлений хотелось бы выделить экономические исследования по импортозамещению, стимулированию экспорта и организации экономической разведки», — добавил Адылбек Касымалиев.