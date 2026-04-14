На перевалах Кок-Арт и Чон-Ашуу ожидается сход лавин

В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщило МЧС.

По данным министерства, с 15 по 19 апреля 2026 года в горных районах республики ожидаются осадки и повышение температуры воздуха, что может привести к сходу лавин.

Опасные участки прогнозируются:

на трассе Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад 326–349-й километры (перевал Кок-Арт);

Каракол — Энилчек 70–90-й километры (перевал Чон-Ашуу).

Кроме лавин, возможны снежные заносы, снежный накат и гололед.

Водителей просят соблюдать меры безопасности, особенно при проезде лавиноопасных участков — расстояние между автомобилями должно быть не менее 500 метров.