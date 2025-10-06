Ваучеры, Face ID и международные стандарты: что происходит в высшем образовании

Почти четверть выпускников вузов Кыргызстана не может найти работу, при этом 88 процентов студентов учится на платной основе. Как государство намерено повысить качество образования и решить проблему трудоустройства?
В Министерстве науки, высшего образования и инноваций 24.kg рассказали, как в республике внедряют ваучеры для поддержки педагогики, запускают Face ID для борьбы с коррупцией и пересматривают международные стандарты, чтобы студенты выбирали не только ОшГУ и КНУ, но и востребованные технические специальности.
— Сколько в стране высших учебных заведений и сколько в них обучается студентов?
— Всего в Кыргызстане 88 организаций высшего образования. Из них 33 государственных и 55 частных. Пять вузов имеют статус «национальный», 12 обладают особым статусом.
В вузах обучаются 227,7 тысячи студентов, из них на бюджетной основе — 26,7 тысячи, или 12 процентов, на контрактной — 201 тысяча. На заочной форме более трети студентов.
— Каков процент трудоустраиваемости молодых специалистов? Как государство отслеживает это и что делает для улучшения показателя?
-Показатель отслеживают центры карьеры высших учебных заведений. Это одно из требований независимой аккредитации.
Наиболее успешно трудоустраиваются выпускники специализированных вузов Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Там показатель составляет 100 процентов в связи с тем, что курсанты Академии МВД и Военного института при зачислении автоматически становятся сотрудниками системы МВД и военнослужащими.
Высокий уровень трудоустройства показывают выпускники по таким направлениям, как педагогика, строительство, энергетика, транспорт, промышленность (легкая, пищевая, перерабатывающая, машиностроение), горнодобывающая промышленность, управление.
Выпускникам педагогических специальностей, обучающимся на грантовой/бюджетной основе в высших и средних профессиональных учебных заведениях, предоставляют места для работы в школах по распределению Министерства просвещения.
— В 2025 году в пилотном режиме внедрили ваучеры по направлению «Педагогика». Сколько грантов осталось невостребованными?
— На 2025/26 учебный год всего предусмотрели 1 тысячу 896 ваучеров, на уровне среднего профобразования — 690.
В пилотной апробации не участвуют вузы Баткенской области.
Для обучения по педагогическим направлениям абитуриенты выбрали 13 государственных (1 тысяча 266 ваучеров) и только 1 частный вуз (1 ваучер).
Обучение за счет ваучера в региональных вузах выбрали 720 абитуриентов, в вузах Бишкека — 514.
Внедрение ваучерного механизма финансирования образования в режиме пилотирования будет до 1 сентября 2026-го.
— Какие топ-3 вуза выбрали обладатели ваучеров?
— Наиболее востребованными оказались:
- Ошский государственный университет — поступило 363 студента;
- Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева — 246 студентов;
- Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына — 150 студентов.
В целях повышения социальной защиты и материальной мотивации студентам с лучшими отметками, обучающимся по педагогическим специальностям государственных вузов, выплачивается стипендия:
- на 1-м курсе — 1 тысяча сомов;
- на 2-м — 2 тысячи;
- на 3-м — 3 тысячи;
- на 4-м — 4 тысячи.
— За последний год после проверок ГКНБ тысячи студентов отчислили из вузов. Какую работу проводит министерство, чтобы не допускать фактов фиктивного обучения студентов?
— Утвержден План мероприятий на 2025-2027 годы (I этап) по реализации государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике.
Он предусматривает прозрачность и открытость деятельности организаций высшего и среднего профессионального образования, отслеживание посещаемости студентов вузов и спузов посредством Face ID, установку видеонаблюдения для мониторинга экзаменационных сессий и итоговой государственной аттестации.
В рамках координационного совещания ректоров, прошедшего в Бишкеке 16 сентября, МНВОиИ представило ряд цифровых инициатив по повышению прозрачности и качества образования, поддержке научных разработок и инноваций.
Новая технология позволит сократить административную нагрузку на преподавателей и устранить субъективные ошибки в учете, обеспечив соответствие современным образовательным стандартам. Система будет внедряться поэтапно: от пилота в отдельных аудиториях до охвата всех вузов с обязательной интеграцией в действующие LMS-платформы (Learning Management System).
Особое внимание уделят защите данных и правовым аспектам, включая согласие студентов на обработку персональной информации.
— Какая ситуация с обеспечением вузов преподавателями? В соцсетях пишут об их массовом увольнении. Почему специалисты не хотят работать в вузах?
— Профессорско-преподавательский состав (ППС) в вузах республики составляет 13 тысяч 648 человек, из них более 1 тысячи имеют научную степень доктора, более 4 тысяч — степень кандидата наук.
Нормативными правовыми документами не предусмотрено возрастное ограничение для преподавателей.
При этом по Трудовому кодексу в государственных и муниципальных вузах должности ректоров, проректоров, руководителей филиалов (институтов) замещаются лицами не старше 65 лет, независимо от времени заключения трудовых договоров.
— Какая средняя зарплата преподавателей вузов?
— В среднем 28 тысяч сомов.
— Не планирует ли министерство сокращать количество вузов?
— По Указу президента «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования» от 18 июля 2022 года реорганизовали следующие вузы:
- КНУ путем присоединения к нему Кыргызского государственного юридического университета;
- ОшГУ путем присоединения к нему Ошского государственного юридического института;
- КГТУ путем присоединения к нему Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры, Кыргызского государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов.
По указу главы государства от 11 сентября 2025-го к КНУ присоединили Нарынский, Таласский и Баткенский государственные университеты.
— Какая работа проводится для повышения качества образования?
-В ближайшей перспективе предусмотрено обновление образовательных программ с ориентацией на международные стандарты и практические навыки, востребованные в экономике.
Особое внимание уделят развитию STEAM-направлений (наука, технологии, инженерия, искусство и математика) и внедрению современных цифровых решений в образовательный процесс.
Для повышения качества подготовки специалистов планируются укрепление сотрудничества университетов с бизнесом и государственными структурами, развитие дуального образования и расширение возможностей для стажировок студентов в реальном секторе экономики.
Такой подход позволит выпускникам быть готовыми к вызовам современного рынка труда и активно участвовать в инновационном развитии страны.
Важными направлениями станут расширение академической мобильности студентов и преподавателей, привлечение международных экспертов в систему высшего образования Кыргызстана. Это обеспечит обмен опытом, повышение уровня преподавания и интеграцию университетов в глобальное образовательное пространство.
Министерство намерено внедрить новые механизмы оценки качества образования, включая систему ключевых показателей результатов (KRI — Key Result Indicators), что позволит университетам работать более прозрачно и результативно.