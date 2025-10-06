Ваучеры, Face ID и международные стандарты: что происходит в высшем образовании

Почти четверть выпускников вузов Кыргызстана не может найти работу, при этом 88 процентов студентов учится на платной основе. Как государство намерено повысить качество образования и решить проблему трудоустройства?

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций 24.kg рассказали, как в республике внедряют ваучеры для поддержки педагогики, запускают Face ID для борьбы с коррупцией и пересматривают международные стандарты, чтобы студенты выбирали не только ОшГУ и КНУ, но и востребованные технические специальности.

— Сколько в стране высших учебных заведений и сколько в них обучается студентов?

— Всего в Кыргызстане 88 организаций высшего образования. Из них 33 государственных и 55 частных. Пять вузов имеют статус «национальный», 12 обладают особым статусом.

В вузах обучаются 227,7 тысячи студентов, из них на бюджетной основе — 26,7 тысячи, или 12 процентов, на контрактной — 201 тысяча. На заочной форме более трети студентов.

— Каков процент трудоустраиваемости молодых специалистов? Как государство отслеживает это и что делает для улучшения показателя?

-Показатель отслеживают центры карьеры высших учебных заведений. Это одно из требований независимой аккредитации.

Трудоустройство выпускников вузов составляет в среднем 77 процентов.

Наиболее успешно трудоустраиваются выпускники специализированных вузов Министерства внутренних дел и Министерства обороны. Там показатель составляет 100 процентов в связи с тем, что курсанты Академии МВД и Военного института при зачислении автоматически становятся сотрудниками системы МВД и военнослужащими.

Высокий уровень трудоустройства показывают выпускники по таким направлениям, как педагогика, строительство, энергетика, транспорт, промышленность (легкая, пищевая, перерабатывающая, машиностроение), горнодобывающая промышленность, управление.

Выпускникам педагогических специальностей, обучающимся на грантовой/бюджетной основе в высших и средних профессиональных учебных заведениях, предоставляют места для работы в школах по распределению Министерства просвещения.

— В 2025 году в пилотном режиме внедрили ваучеры по направлению «Педагогика». Сколько грантов осталось невостребованными?

— На 2025/26 учебный год всего предусмотрели 1 тысячу 896 ваучеров, на уровне среднего профобразования — 690.

В пилотной апробации не участвуют вузы Баткенской области.

Для обучения по педагогическим направлениям абитуриенты выбрали 13 государственных (1 тысяча 266 ваучеров) и только 1 частный вуз (1 ваучер).

Обучение за счет ваучера в региональных вузах выбрали 720 абитуриентов, в вузах Бишкека — 514.

Вакантными остались 630 ваучеров.

Внедрение ваучерного механизма финансирования образования в режиме пилотирования будет до 1 сентября 2026-го.

— Какие топ-3 вуза выбрали обладатели ваучеров?

— Наиболее востребованными оказались:

Ошский государственный университет — поступило 363 студента;

Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева — 246 студентов;

Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына — 150 студентов.

В целях повышения социальной защиты и материальной мотивации студентам с лучшими отметками, обучающимся по педагогическим специальностям государственных вузов, выплачивается стипендия:

на 1-м курсе — 1 тысяча сомов;

на 2-м — 2 тысячи;

на 3-м — 3 тысячи;

на 4-м — 4 тысячи.

— За последний год после проверок ГКНБ тысячи студентов отчислили из вузов. Какую работу проводит министерство, чтобы не допускать фактов фиктивного обучения студентов?

— Утвержден План мероприятий на 2025-2027 годы (I этап) по реализации государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской Республике.

Он предусматривает прозрачность и открытость деятельности организаций высшего и среднего профессионального образования, отслеживание посещаемости студентов вузов и спузов посредством Face ID, установку видеонаблюдения для мониторинга экзаменационных сессий и итоговой государственной аттестации.

В рамках координационного совещания ректоров, прошедшего в Бишкеке 16 сентября, МНВОиИ представило ряд цифровых инициатив по повышению прозрачности и качества образования, поддержке научных разработок и инноваций.

Одним из ключевых направлений станет внедрение системы цифрового контроля посещаемости студентов на основе биометрии.

Новая технология позволит сократить административную нагрузку на преподавателей и устранить субъективные ошибки в учете, обеспечив соответствие современным образовательным стандартам. Система будет внедряться поэтапно: от пилота в отдельных аудиториях до охвата всех вузов с обязательной интеграцией в действующие LMS-платформы (Learning Management System).

Особое внимание уделят защите данных и правовым аспектам, включая согласие студентов на обработку персональной информации.

— Какая ситуация с обеспечением вузов преподавателями? В соцсетях пишут об их массовом увольнении. Почему специалисты не хотят работать в вузах?

— Профессорско-преподавательский состав (ППС) в вузах республики составляет 13 тысяч 648 человек, из них более 1 тысячи имеют научную степень доктора, более 4 тысяч — степень кандидата наук.

Нормативными правовыми документами не предусмотрено возрастное ограничение для преподавателей.

При этом по Трудовому кодексу в государственных и муниципальных вузах должности ректоров, проректоров, руководителей филиалов (институтов) замещаются лицами не старше 65 лет, независимо от времени заключения трудовых договоров.

— Какая средняя зарплата преподавателей вузов?

— В среднем 28 тысяч сомов.

— Не планирует ли министерство сокращать количество вузов?

— По Указу президента «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования» от 18 июля 2022 года реорганизовали следующие вузы:

КНУ путем присоединения к нему Кыргызского государственного юридического университета;

ОшГУ путем присоединения к нему Ошского государственного юридического института;

КГТУ путем присоединения к нему Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры, Кыргызского государственного университета геологии, горного дела и освоения природных ресурсов.

По указу главы государства от 11 сентября 2025-го к КНУ присоединили Нарынский, Таласский и Баткенский государственные университеты.

— Какая работа проводится для повышения качества образования?

-В ближайшей перспективе предусмотрено обновление образовательных программ с ориентацией на международные стандарты и практические навыки, востребованные в экономике.

Особое внимание уделят развитию STEAM-направлений (наука, технологии, инженерия, искусство и математика) и внедрению современных цифровых решений в образовательный процесс.

Для повышения качества подготовки специалистов планируются укрепление сотрудничества университетов с бизнесом и государственными структурами, развитие дуального образования и расширение возможностей для стажировок студентов в реальном секторе экономики.

Такой подход позволит выпускникам быть готовыми к вызовам современного рынка труда и активно участвовать в инновационном развитии страны.

Важными направлениями станут расширение академической мобильности студентов и преподавателей, привлечение международных экспертов в систему высшего образования Кыргызстана. Это обеспечит обмен опытом, повышение уровня преподавания и интеграцию университетов в глобальное образовательное пространство.

Министерство намерено внедрить новые механизмы оценки качества образования, включая систему ключевых показателей результатов (KRI — Key Result Indicators), что позволит университетам работать более прозрачно и результативно.