Что приготовить на Новый год, чтобы не отпугнуть Лошадь

Следующий, 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Чем ее угостить и как встретить, чтобы вам сопутствовали благополучие и успех?

Фрукты, овощи, зелень

блюда с морковью и яблоками;

салаты с зеленью и цитрусами;

легкие закуски (с большим количеством овощей);

канапе и тарталетки.

Лошадь — травоядное животное, поэтому в центре внимания должна быть легкая, полезная и свежая еда. В основу новогоднего меню предпочтительно включить фрукты, овощи и зелень. Чтобы задобрить покровительницу года, можно приготовить:

На просторах интернета мы нашли рецепт зеленого салата с апельсином.

Фото с сайта edimdoma.ru

брынза или фета — 100 граммов;

апельсины — 2 штуки;

лук красный — 1-2 штуки;

салат листовой — 200 граммов.

Для заправки потребуются:

дижонская горчица — 1,5 столовые ложки;

мед — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 1,5 столовые ложки;

бальзамический уксус — 1 столовая ложка;

белый винный уксус — 1 чайная ложка;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления

Брынзу или фету нарезать кубиками, а листья салата вымыть, обсушить и крупно нарвать. Мякоть апельсинов нарезать дольками. Смешать в миске апельсины, брынзу и листья салата.

Красный лук почистить, сделать надрезы, но не до конца, разделив луковицы на 8-10 равных частей. Положить их в миску и залить оливковым маслом с бальзамическим уксусом. Затем хорошенько обвалять лук в соусе, посолить, поперчить и выложить на противень. Накрыть фольгой и запекать луковицы 20 минут при температуре 180 градусов, а затем еще 10 минут без фольги. Одну запеченную луковицу разобрать на дольки и добавить в салат, вторую — оставить для украшения.

Для заправки в небольшой миске смешать горчицу, мед, соль, черный перец, уксус и оливковое масло. Заправить салат — и можно подавать к столу.

Птица на горячее

Конина и говядина на горячее могут отпугнуть успех. А вот индейка, гусь или утка станут отличной альтернативой. Такие блюда выглядят торжественно. С давних времен именно птица считалась символом праздника и достатка на новогоднем столе. Они помогут притянуть финансовый успех и семейное благополучие.

Индейка с яблоками и черносливом

Фото с сайта iamcook.ru

голень индейки;

яблоко — 100 граммов;

чернослив — 100 граммов;

лук — 1 штука;

чеснок — 1-2 зубчика.

Маринад:

соевый соус — 1 столовая ложка;

мед — 1 столовая ложка;

растительное масло — 1 столовая ложка;

дижонская горчица — 1 столовая ложка;

сок лимона — 1 столовая ложка;

соль, перец молотый — по вкусу.

Процесс приготовления

Голень индейки вымыть, промокнуть салфеткой, сделать на ней поперечные глубокие надрезы. Индейку обмазать маринадом со всех сторон, охватывая надрезы, и оставить мариноваться примерно на час, можно и дольше — так она станет мягче.

Тем временем нарезать яблоки дольками, кожицу счищать не нужно. Крупный чернослив разрезать на несколько частей, мелкий можно оставить. Лук нарезать перьями, чеснок — пластинами.

Форму для запекания застелить фольгой, уложить голень, сверху полить маринадом. В надрезы поместить дольки яблок, чернослива и чеснока, рядом положить лук.

Окутать голень фольгой со всех сторон, отправить индейку с яблоками и черносливом в разогретую духовку и запекать 1,5 часа. За 15 минут до конца процесса раскрыть фольгу, чтобы индейка приобрела румяную корочку. После остывания срезать ароматное мясо с кости — и можно подавать на стол вместе с черносливом, яблоками и сочным от подливы луком.

Что на десерт?

Лошадь — та еще сладкоежка!

о сложные и тяжелые торты не обязательны. Лучше отдать предпочтение легким сладостям: овсяному печенью, муссам, суфле или выпечке с ягодами красных оттенков. Дополнить десерт можно экзотическими фруктами.

Салат «Фруктовый рай»

Фото с сайта iamcook.ru

клубника свежая — 100 граммов;

ананасы в сиропе — 100 граммов;

банан, киви, апельсин — по штуке;

йогурт клубничный — 150 граммов;

миндаль — 30 граммов.

Способ приготовления

Банан, апельсин и киви очистить от кожуры и мелко нарезать, как и кольца ананасов. Клубнику тщательно вымыть в проточной воде, обсушить, а затем каждую ягодку разрезать на несколько частей. Соединить все фрукты, перемешать и разложить в бокалы. Миндаль залить на 10 минут кипятком, затем с ядер снять кожицу, слегка подрумянить их в духовке и мелко порубить. Залить фрукты йогуртом и посыпать миндалем.

Лучше всего фруктовые салаты смотрятся в объемных прозрачных фужерах, которые можно украсить изящным ободком. Сначала края фужера опускают на определенную глубину в яичный белок, а затем погружают в сахарный песок. Фужеры слегка встряхивают, чтобы удалить лишний сахар, после сушат.

Не отпугнуть Лошадь

Планируя праздничное меню в год Лошади, важно учитывать несколько негласных правил, которые помогут создать правильную атмосферу и не нарушить символику.

Прежде всего стоит отказаться от блюд из конины и говядины. Это одно из ключевых правил восточной традиции, которое лучше не игнорировать. Переизбыток огненной энергии (приготовление блюд на костре или мангале) придется Лошади не по душе.

Во-вторых, нужно избегать тяжелой и жирной еды. Огненная Лошадь ассоциируется с движением, энергией и легкостью, поэтому слишком сытные блюда лучше оставить для других случаев.

Символ года не терпит посредственности, а значит, продукты низкого качества следует исключить. Лучше приготовить меньше блюд, но из свежих и натуральных ингредиентов. Качество в эту ночь важнее количества.

Чрезмерно резкие вкусы (большое количество чеснока или лука) и слишком сложные рецепты тоже исключаем. Перегруженные составы и вычурную подачу Лошадь не приветствует. Простота, естественный вкус и понятные сочетания помогут привлечь благосклонность символа года.

Лошадь — дисциплинированное животное, поэтому в новогоднюю ночь стоит минимизировать количество алкоголя. Предпочтение можно отдать легким винам и коктейлям.

Как оформить новогодний стол

В эту праздничную ночь рекомендуется использовать красный, золотой и оранжевый цвета, теплые оттенки дерева. Не забудьте о текстиле: скатерть из натуральных тканей и салфетки создадут атмосферу тепла.

Лошадь не о пафосе, а о свободе и ощущении жизни здесь и сейчас. Поэтому лучше всего встречать Новый год в кругу близких, друзей, за городом или там, где вы чувствуете себя живым.