Что приготовить на Новый год, чтобы не отпугнуть Лошадь

Следующий, 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Чем ее угостить и как встретить, чтобы вам сопутствовали благополучие и успех?
Фрукты, овощи, зеленьЛошадь — травоядное животное, поэтому в центре внимания должна быть легкая, полезная и свежая еда. В основу новогоднего меню предпочтительно включить фрукты, овощи и зелень. Чтобы задобрить покровительницу года, можно приготовить:
- блюда с морковью и яблоками;
- салаты с зеленью и цитрусами;
- легкие закуски (с большим количеством овощей);
- канапе и тарталетки.
На просторах интернета мы нашли рецепт зеленого салата с апельсином.
Основные ингредиенты на три порции:
- брынза или фета — 100 граммов;
- апельсины — 2 штуки;
- лук красный — 1-2 штуки;
- салат листовой — 200 граммов.
Для заправки потребуются:
- дижонская горчица — 1,5 столовые ложки;
- мед — 2 столовые ложки;
- оливковое масло — 1,5 столовые ложки;
- бальзамический уксус — 1 столовая ложка;
- белый винный уксус — 1 чайная ложка;
- соль, черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Брынзу или фету нарезать кубиками, а листья салата вымыть, обсушить и крупно нарвать. Мякоть апельсинов нарезать дольками. Смешать в миске апельсины, брынзу и листья салата.
Красный лук почистить, сделать надрезы, но не до конца, разделив луковицы на 8-10 равных частей. Положить их в миску и залить оливковым маслом с бальзамическим уксусом. Затем хорошенько обвалять лук в соусе, посолить, поперчить и выложить на противень. Накрыть фольгой и запекать луковицы 20 минут при температуре 180 градусов, а затем еще 10 минут без фольги. Одну запеченную луковицу разобрать на дольки и добавить в салат, вторую — оставить для украшения.
Для заправки в небольшой миске смешать горчицу, мед, соль, черный перец, уксус и оливковое масло. Заправить салат — и можно подавать к столу.
Птица на горячееКонина и говядина на горячее могут отпугнуть успех. А вот индейка, гусь или утка станут отличной альтернативой. Такие блюда выглядят торжественно. С давних времен именно птица считалась символом праздника и достатка на новогоднем столе. Они помогут притянуть финансовый успех и семейное благополучие.
Индейка с яблоками и черносливом
Ингредиенты:
- голень индейки;
- яблоко — 100 граммов;
- чернослив — 100 граммов;
- лук — 1 штука;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Маринад:
- соевый соус — 1 столовая ложка;
- мед — 1 столовая ложка;
- растительное масло — 1 столовая ложка;
- дижонская горчица — 1 столовая ложка;
- сок лимона — 1 столовая ложка;
- соль, перец молотый — по вкусу.
Процесс приготовления
Голень индейки вымыть, промокнуть салфеткой, сделать на ней поперечные глубокие надрезы. Индейку обмазать маринадом со всех сторон, охватывая надрезы, и оставить мариноваться примерно на час, можно и дольше — так она станет мягче.
Тем временем нарезать яблоки дольками, кожицу счищать не нужно. Крупный чернослив разрезать на несколько частей, мелкий можно оставить. Лук нарезать перьями, чеснок — пластинами.
Форму для запекания застелить фольгой, уложить голень, сверху полить маринадом. В надрезы поместить дольки яблок, чернослива и чеснока, рядом положить лук.
Окутать голень фольгой со всех сторон, отправить индейку с яблоками и черносливом в разогретую духовку и запекать 1,5 часа. За 15 минут до конца процесса раскрыть фольгу, чтобы индейка приобрела румяную корочку. После остывания срезать ароматное мясо с кости — и можно подавать на стол вместе с черносливом, яблоками и сочным от подливы луком.
Что на десерт?Лошадь — та еще сладкоежка! Но сложные и тяжелые торты не обязательны. Лучше отдать предпочтение легким сладостям: овсяному печенью, муссам, суфле или выпечке с ягодами красных оттенков. Дополнить десерт можно экзотическими фруктами.
Салат «Фруктовый рай»
Ингредиенты:
- клубника свежая — 100 граммов;
- ананасы в сиропе — 100 граммов;
- банан, киви, апельсин — по штуке;
- йогурт клубничный — 150 граммов;
- миндаль — 30 граммов.
Способ приготовления
Банан, апельсин и киви очистить от кожуры и мелко нарезать, как и кольца ананасов. Клубнику тщательно вымыть в проточной воде, обсушить, а затем каждую ягодку разрезать на несколько частей. Соединить все фрукты, перемешать и разложить в бокалы. Миндаль залить на 10 минут кипятком, затем с ядер снять кожицу, слегка подрумянить их в духовке и мелко порубить. Залить фрукты йогуртом и посыпать миндалем.
Лучше всего фруктовые салаты смотрятся в объемных прозрачных фужерах, которые можно украсить изящным ободком. Сначала края фужера опускают на определенную глубину в яичный белок, а затем погружают в сахарный песок. Фужеры слегка встряхивают, чтобы удалить лишний сахар, после сушат.
Не отпугнуть ЛошадьПланируя праздничное меню в год Лошади, важно учитывать несколько негласных правил, которые помогут создать правильную атмосферу и не нарушить символику.
Прежде всего стоит отказаться от блюд из конины и говядины. Это одно из ключевых правил восточной традиции, которое лучше не игнорировать. Переизбыток огненной энергии (приготовление блюд на костре или мангале) придется Лошади не по душе.
Во-вторых, нужно избегать тяжелой и жирной еды. Огненная Лошадь ассоциируется с движением, энергией и легкостью, поэтому слишком сытные блюда лучше оставить для других случаев.
Символ года не терпит посредственности, а значит, продукты низкого качества следует исключить. Лучше приготовить меньше блюд, но из свежих и натуральных ингредиентов. Качество в эту ночь важнее количества.
Чрезмерно резкие вкусы (большое количество чеснока или лука) и слишком сложные рецепты тоже исключаем. Перегруженные составы и вычурную подачу Лошадь не приветствует. Простота, естественный вкус и понятные сочетания помогут привлечь благосклонность символа года.
Лошадь — дисциплинированное животное, поэтому в новогоднюю ночь стоит минимизировать количество алкоголя. Предпочтение можно отдать легким винам и коктейлям.
Как оформить новогодний столВ эту праздничную ночь рекомендуется использовать красный, золотой и оранжевый цвета, теплые оттенки дерева. Не забудьте о текстиле: скатерть из натуральных тканей и салфетки создадут атмосферу тепла.
Лошадь не о пафосе, а о свободе и ощущении жизни здесь и сейчас. Поэтому лучше всего встречать Новый год в кругу близких, друзей, за городом или там, где вы чувствуете себя живым.