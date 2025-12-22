В Дубовом парке Бишкека снесли исторический фонтан 1956 года

В Дубовом парке Бишкека демонтировали один из старейших городских фонтанов, построенный в 1956 году вместе с парковым ансамблем. На его месте планируют установить новый современный фонтан, сообщили очевидцы.

Фото из социальных сетей

Фото из интернета

Как отмечают краеведы, фонтан создан по проекту художницы Ольги Мануйловой и выполнен в стиле сталинского псевдоампира с элементами восточного орнамента. Он являлся частью архитектурной концепции Дубового парка и на протяжении десятилетий считался одной из его визуальных доминант.Согласно историческим материалам, объект возвели одновременно с формированием парка как общественного пространства в послевоенные годы и долгое время он оставался одним из символов центра столицы.

Власти заявляют, что демонтаж связан с износом инженерных конструкций. На месте старого сооружения планируют установить новый фонтан с современной системой водооборота и подсветкой. При этом вопрос сохранения исторического облика парка вызывает дискуссии среди горожан и специалистов по охране архитектурного наследия.