Общество

В Дубовом парке Бишкека снесли исторический фонтан 1956 года

В Дубовом парке Бишкека демонтировали один из старейших городских фонтанов, построенный в 1956 году вместе с парковым ансамблем. На его месте планируют установить новый современный фонтан, сообщили очевидцы. 

из социальных сетей
Фото из социальных сетей
Как отмечают краеведы, фонтан создан по проекту художницы Ольги Мануйловой и выполнен в стиле сталинского псевдоампира с элементами восточного орнамента. Он являлся частью архитектурной концепции Дубового парка и на протяжении десятилетий считался одной из его визуальных доминант.
из интернета
Фото из интернета
Согласно историческим материалам, объект возвели одновременно с формированием парка как общественного пространства в послевоенные годы и долгое время он оставался одним из символов центра столицы.

Власти заявляют, что демонтаж связан с износом инженерных конструкций. На месте старого сооружения планируют установить новый фонтан с современной системой водооборота и подсветкой. При этом вопрос сохранения исторического облика парка вызывает дискуссии среди горожан и специалистов по охране архитектурного наследия.
